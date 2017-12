L'envoyé palestinien aux Etats-Unis rappelé pour consultations après la décision sur Jérusalem

Ramallah (Territoires palestiniens) - L'envoyé palestinien aux Etats-Unis a été rappelé pour consultations suite à la décision du président américain Donald Trump de déclarer Jérusalem capitale d'Israël, a annoncé dimanche l'agence de presse palestinienne Wafa.Le ministre palestinien des Affaires étrangères Ryad al-Malki a décidé que Husam Zomlot, envoyé de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington, serait rappelé, a indiqué Wafa sans fournir plus de détails.Dans le même temps, le président palestinien Mahmoud Abbas a réitéré dimanche soir son engagement à établir un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem-est comme capitale lors d'un discours à l'occasion du 53e anniversaire de la création de son parti, le Fatah."Jérusalem est la capitale éternelle du peuple palestinien", a affirmé M. Abbas.Il a précisé que toutes les solutions au conflit israélo-palestinien devraient être "fondées sur les résolutions internationales qui soutiennent la création d'un Etat palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale", selon Wafa.Depuis que Donald Trump a annoncé le 6 décembre reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, 13 Palestiniens ont été tués, 11 dans des heurts et deux par une frappe aérienne israélienne à Gaza.Cette décision a provoqué la colère des Palestiniens et une vague de critiques dans le monde, notamment à l'ONU.Les Palestiniens considèrent Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, comme la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.(©AFP / 31 décembre 2017 17h55)