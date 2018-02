L'éolien en mer a crû de 25% en 2017 en Europe

Paris - Les capacités des éoliennes en mer européennes ont augmenté de 25% en 2017, un bond qualifié de "spectaculaire" par l'association du secteur WindEurope, qui a publié son bilan annuel mardi.Treize nouvelles fermes d'éoliennes ont été achevées et la capacité totale s'est accrue de 3,1 gigawatts (GW), portant le total de l'éolien offshore à 15,8 GW.Une telle croissance a été qualifiée de "spectaculaire" par Giles Dickson, le président de WindEurope, l'association regroupant les acteurs européens de l'éolien, cité dans le communiqué."Investir dans l'éolien offshore aujourd'hui ne coûte pas plus cher que d'investir dans les systèmes plus conventionnels de production d'électricité", a poursuivi M. Dickson pour expliquer ce phénomène.Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont concentré la presque totalité des nouvelles turbines puisque les deux pays ont respectivement installé 1,7 GW et 1,3 GW.Selon WindEurope, onze fermes d'éoliennes offshore sont actuellement en construction, ce qui devrait encore accroître la capacité de 2,9 GW.Le rapport souligne néanmoins que l'éolien offshore européen reste "fortement concentré" entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique qui possèdent 98% des turbines.L'association prévoit que l'ensemble des capacités européennes devrait atteindre environ 25 GW d'ici 2020, mais qu'ensuite, "les choses sont moins claires" et dépendront des engagements des différents gouvernements."Très peu de pays ont déjà défini le volume de nouvelles turbines qu'ils prévoyaient d'installer d'ici 2030", a expliqué M. Dickson, qui encourage les gouvernements à profiter de la baisse des coûts.En 2017, 2,5 GW de nouvelles capacités ont ainsi fait l'objet d'une décision finale d'investissement pour un montant de 7,5 milliards d'euros. Pour 2018, WindEurope s'attend à environ 9 milliards d'euros de nouvelles décisions finales d'investissement.(©AFP / 06 février 2018 12h26)