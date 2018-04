L'euro a brièvement franchi la barre de 1,20 franc jeudi

Zurich (awp/ats/reu) - L'euro a brièvement franchi jeudi la barre symbolique de 1,20 franc. Ce niveau n'avait plus été atteint depuis l'abandon, par la Banque nationale suisse (BNS), du taux plancher de 1,20 franc le 15 janvier 2015.L'euro a valu 1,2001 franc sur le coup de 17h00, après une ouverture à 1,1989. La monnaie unique européenne est ensuite redescendue. Aux alentours de 18h15, elle valait 1,1984 franc. Depuis début 2017, le recul du franc face à l'euro atteint plus de 11%.Malgré les sanctions américaines envers la Russie, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis ou encore les frappes en Syrie, le franc n'a pas joué ces derniers jours son traditionnel rôle de valeur-refuge. Certains ont aussi mis en avant les interventions de la BNS sur le marché des changes, où l'institut d'émission achète principalement des euros pour affaiblir le franc.Pour mémoire, alors que l'euro valait 1,20 franc le 15 janvier 2015 avant l'annonce de la BNS, il avait chuté le même jour en dessous de la parité, pour atteindre son plus bas niveau historique à 96,52 centimes. La devise helvétique s'était ensuite un peu relâchée pour remonter légèrement au-dessus de la parité.ats/reu/rp(AWP / 19.04.2018 18h26)