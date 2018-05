L'euro à son plus bas de l'année face au dollar après l'emploi américain

New York (awp/afp) - L'euro est descendu vendredi à son plus bas niveau depuis le début de l'année face au dollar avant de se reprendre un peu, après la publication mensuelle d'un rapport sans éclat sur l'emploi américain.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1962 dollar, contre 1,1988 dollar jeudi à 21H00 GMT. Vers 13H20 GMT, la monnaie unique est tombée à 1,1911 dollar, son plus bas niveau depuis le début de l'année.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 130,52 yens, contre 130,92 yens jeudi soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne à 109,12 yens, contre 109,19 yens la veille au soir.Les chiffres sur le marché du travail américain en avril se sont révélés mitigés, voire décevants, selon plusieurs analystes.Certes le taux de chômage est tombé à 3,9%, son plus bas niveau depuis décembre 2000. Mais le nombre de créations d'emplois (164.000) était moins important que prévu et les salaires ont peu augmenté, apaisant pour l'instant les inquiétudes sur une accélération rapide de l'inflation."Même si on n'a pas encore vu les tensions sur le marché du travail se traduire par une montée des salaires, la Fed va probablement encore augmenter au moins deux fois les taux d'emprunt aux Etats-Unis cette année", a estimé Omer Esiner, de Commonwealth Foreign Exchange.Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes."Les autres enquêtes dessinent une image solide (de l'économie américaine) et nous continuons de croire que le sujet des salaires va s'imposer de manière plus forte et devenir le catalyseur pour que la Fed adopte une position plus agressive à l'égard de la menace inflationniste", a aussi noté James Knightley, analyste pour ING.Les analystes restent partagés sur le nombre de relèvements des taux que la Fed pourrait effectuer en 2018, hésitant entre trois, le plan initial, et quatre.Mercredi, lors de sa dernière réunion, l'institution a souligné que l'économie restait très positive et que l'emploi continuait d'être dynamique mais n'a pas signalé d'intention d'accélérer le resserrement de sa politique monétaire.Toutefois la seule perspective "de voir la Fed continuer à resserrer progressivement sa politique monétaire au moment où les autres grandes banques centrales deviennent plus prudentes continue à alimenter la progression du dollar", a souligné M. Esiner.Le dernier indicateur sur la zone euro tendait à conforter l'idée d'un ralentissement dans la région: les ventes au détail, baromètre de la consommation des ménages, n'y ont progressé qu'à la marge (+0,1%) en mars par rapport à février.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.314,58 dollars, contre 1.312,10 dollars jeudi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.635,90 dollars, contre 9.652,03 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,3627 yuans pour un dollar, contre 6,3537 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1962 1,1988EUR/JPY 130,52 130,92EUR/CHF 1,1969 1,1963EUR/GBP 0,8832 0,8831USD/JPY 109,12 109,19USD/CHF 1,0006 0,9975GBP/USD 1,3544 1,3575afp/rp(AWP / 04.05.2018 21h27)