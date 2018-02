L'euro accélère face au dollar après les propos d'un membre de la BCE

New York (awp/afp) - L'euro montait jeudi face à un dollar qui ne parvenait pas à sécuriser les quelques gains enregistrés la veille, soutenu par des propos d'un membre de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,2507 dollar, contre 1,2413 dollar mercredi vers 22H00 GMT, repassant le cap de 1,25 dollar déjà franchi la semaine dernière pour la première fois depuis fin 2014.La monnaie unique européenne montait également face à la devise japonaise, à 136,81 yens pour un euro contre 135,57 yens mercredi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 109,39 yens pour un dollar contre 109,22 yens la veille."Des commentaires du membre du Conseil des gouverneurs de la BCE Ewald Nowotny sur la fin du programme de rachat d'actifs ont accéléré la progression de l'euro qui était déjà en hausse", a noté Vassili Serebriakov de Crédit Agricole.A la mi-journée, M. Nowotny a estimé que l'institution devrait mettre fin à ce programme de soutien à la zone euro, actuellement à 30 milliards d'euros par mois jusqu'à la fin septembre, soutenant l'hypothèse d'une hausse des taux plus rapide qu'initialement anticipé.L'euro évoluait déjà en hausse face au dollar avant cette déclaration, la devise américaine ne parvenant pas à maintenir ses légers gains enregistrés la veille après une réunion de la banque centrale américaine (Fed)."Le dollar n'a pas reçu le coup de pouce escompté de la réunion de Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) car la monnaie américaine n'a pas réussi à capitaliser sur le fait que la banque centrale a clairement dit qu'elle voyait l'inflation accélérer cette année", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.À l'issue de la dernière réunion monétaire de la Fed avec Janet Yellen à sa tête, le communiqué de l'institution s'est montré plus confiant qu'auparavant sur les perspectives de la première économie mondiale, ont relevé des analystes.Ainsi, "le Comité s'attend à ce que les conditions économiques évoluent d'une manière qui demandera de nouveaux ajustements graduels dans le niveau des fonds fédéraux", a déclaré la Fed.Pour Lee Hardman, analyste chez MUFG, l'ajout du mot "nouveaux" dans le communiqué de la Fed "pourrait être un signe du fait qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion, en mars, est possible, et/ou que la Fed cherche à encourager les opérateurs à continuer de s'attendre à plus de hausses de taux dans les années à venir".Mais ces propos ne devraient pas s'avérer suffisants pour déclencher un reversement durable de la tendance actuelle de faiblesse du dollar, a prévenu M. Hardman.Les cambistes attendaient désormais la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi et le chômage aux États-Unis en janvier, indicateur très important qu'ils décortiqueront en quête d'indices sur la santé économique du pays."Il (le dollar) pourrait retrouver des couleurs si la progression des salaires corrobore les anticipations inflationnistes de la Fed", ont noté les analystes de Western Union.Vers 22H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 87,69 pence pour un euro, mais montait face au billet vert, à 1,4263 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1586 franc suisse pour un euro, mais montait face à la devise américaine, à 0,9264 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,2962 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,2888 yuans mercredi à la même heure, quand elle avait atteint son niveau le plus fort depuis la dévaluation surprise de la devise mi-août 2015.L'once d'or a fini à 1.341,35 dollars au fixing du soir, contre 1.345,05 dollars mercredi.Le bitcoin valait 9.148,16 dollars contre 9.958,65 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le prix d'un bitcoin est tombé vers 17H20 GMT à 8.449,63 dollars, son niveau le plus faible depuis fin novembre.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2507 1,2413EUR/JPY 136,81 135,57EUR/CHF 1,1586 1,1561EUR/GBP 0,8769 0,8751USD/JPY 109,39 109,22USD/CHF 0,9264 0,9313GBP/USD 1,4263 1,4186bur-alb/jum/pb(AWP / 01.02.2018 23h09)