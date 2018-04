L'euro atteint un nouveau plus bas de deux mois face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro a atteint un nouveau plus bas depuis début mars mercredi face au dollar alors que le billet vert reste tiré par les rendements obligataires.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2188 dollar après être tombé à 1,2170 vers 12H40 GMT, un nouveau plus bas depuis début mars. Mardi, la monnaie unique avait terminé à 1,2233 dollar vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait légèrement face à la devise japonaise à 133,03 yens, contre 133,11 yens la veille au soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 109,14 yens, contre 108,82 yens mardi, après avoir battu un nouveau record depuis février vers 13H35 GMT à 109,29 yens.Alors que la fin de la semaine risque d'être chargée, avec les réunions des banques centrales européenne et japonaise jeudi et vendredi, et la première estimation du PIB américain pour le premier semestre vendredi, mercredi est une journée calme sur le front des indicateurs.La tendance observée ces derniers jours s'est donc poursuivie alors que l'euro a atteint un nouveau plus bas face au dollar depuis début mars."Le déclin des tensions géopolitiques, particulièrement la baisse des craintes de guerre commerciale ont permis aux investisseurs de concentrer leur attention sur les fondamentaux du dollar", tels que sa relation avec les rendements du Trésor américain, a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.Le billet vert a ainsi fortement profité au cours des dernières séances de la montée des rendements du Trésor américain à dix ans et deux ans, revenus à leur plus haut niveau depuis plusieurs années. Le taux à dix ans a même dépassé mardi la barre symbolique de 3%, une première depuis début 2014.La hausse des rendements signifie que le marché s'attend à un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.Du côté de l'euro, la légère hausse du moral des ménages en France, un indicateur qui sert à évaluer la croissance future, fortement dépendante des achats des consommateurs français, "a échoué à faire remonter la monnaie unique", a relevé David Madden, analyste pour CMC Markets.En avril, le moral des ménages français a ainsi augmenté d'un point par rapport au mois précédent, pour s'établir à 101.Jeudi, les analystes s'attendent à un statu quo sur les taux directeurs de la Banque centrale européenne, mais les investisseurs étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale.Du côté du yen, la décision de la BoJ est attendue vendredi. Pour les analystes d'UBS, l'institution n'a pas intérêt à donner d'indice sur le moment où elle va relever son objectif de taux de rendement des obligations à 10 ans, pour éviter que le marché ne réagisse en amont.Selon eux, la BoJ pourrait annoncer un relèvement du taux à 0,2% dans les six prochains mois, "bien que le gouverneur Kuroda ait insisté sur le fait que la normalisation n'était pas imminente".Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.321,56 dollars, contre 1.330,39 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.046,82 dollars, contre 9.449,88 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3251 yuans pour un dollar, contre 6,3065 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2188 1,2233EUR/JPY 133,03 133,11EUR/CHF 1,1985 1,1976EUR/GBP 0,8740 0,8751USD/JPY 109,14 108,82USD/CHF 0,9833 0,9789GBP/USD 1,3945 1,3978bur-ktr/js/bh(AWP / 25.04.2018 16h18)