L'euro au-dessus de 1,25 dollar, une première depuis décembre 2014

Londres (awp/afp) - L'euro grimpait jeudi à de nouveaux sommets en plus de trois ans, recevant un coup de pouce de propos encourageants de la Banque centrale européenne (BCE) sur l'économie de la zone euro et profitant toujours d'un accès de faiblesse du billet vert, après des propos du secrétaire américain au Trésor.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro est monté à 1,2537 dollar, son niveau le plus élevé depuis mi-décembre 2014.acd/js/eb(AWP / 25.01.2018 15h18)