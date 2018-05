L'euro au plus bas depuis novembre face au dollar

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar et atteignait son plus bas niveau depuis novembre vis-à-vis du billet vert vendredi, du fait d'une certaine défiance des marchés pour l'Italie.Vers 14H00 GMT, la monnaie unique européenne valait 1,1658 dollar, contre 1,1720 dollar la veille à 21H00 GMT. Elle a atteint même 1,1647 dollar quelques minutes plus tôt, son plus bas niveau face au billet vert depuis le mois de novembre 2017.Le devise européenne baissait nettement face à la monnaie nippone, à 127,34 yens contre 128,03 yens jeudi soir.Le dollar était quasiment stable face à la devise japonaise, à 109,21 yens contre 109,26 yens jeudi soir.Nombre de cambistes avaient les yeux rivés sur l'Italie, où Giuseppe Conte, chargé de former le gouvernement italien, tentait de boucler la composition de son équipe, objet d'âpres négociations entre les populistes italiens."L'anxiété à propos de l'Italie fait mal à la monnaie unique européenne. L'écart entre les taux des obligations d'Etat à 10 ans en Allemagne et en Italie est éloquente", a expliqué à l'AFP Naeem Aslam, analyste chez Think Markets.Cet écart, baromètre pour les marchés, a atteint dans la journée son plus haut depuis 2014, au détriment de l'Italie en laquelle un certain nombre d'acteurs du marché ont moins confiance. Ils tablent sur le fait que l'exécutif italien sera extrêmement dépensier, sous l'influence des chefs de file du Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et de la Ligue (extrême droite)."Les marchés ne se concentrent plus sur le dollar maintenant car la faiblesse de l'euro est générale", a souligné M. Aslam.Dans ce contexte, les investisseurs ne tenaient pas trop compte d'une bonne nouvelle venue d'Allemagne, où le moral des entrepreneurs a cessé de se détériorer en mai après cinq mois de recul d'affilée, selon le baromètre Ifo.L'euro semblait en conséquence bien parti pour boucler sa sixième semaine consécutive de baisse face au dollar, où la banque centrale (Fed) est engagée dans un mouvement de resserrement de sa politique monétaire alors que son homologue européenne (BCE) temporise.La tendance à focaliser sur l'actualité italienne et l'éventuelle fragilité de l'euro étaient d'autant plus nettes vendredi que les cambistes hésitaient sur la conduite à tenir quant aux tensions géopolitiques, l'actualité autour des échanges américano-nord-coréens n'arrêtant pas de rebondir.Moins de 24 heures après avoir annulé son sommet avec Kim Jong Un, le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que des discussions étaient en cours avec Pyongyang et que la rencontre pourrait malgré tout "avoir lieu le 12" juin, comme initialement prévu."Nous leur parlons en ce moment", a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison Blanche. "Ils veulent vraiment le faire. Nous aimerions le faire. Nous verrons ce qui va se passer", a-t-il ajouté.Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.303,60 dollars, contre 1.304,61 dollars la veille.Le bitcoin évoluait à 7.480,51 dollars, contre 7.552,44 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise cotait 6,3917 yuans pour un dollar contre 6.3784 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi-------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1658 1,1720EUR/JPY 127,34 128,03EUR/CHF 1,1550 1,1619EUR/GBP 0,8749 0,8757USD/JPY 109,21 109,26USD/CHF 0,9909 0,9916GBP/USD 1,3324 1,3381bur-pn/js/eb(AWP / 25.05.2018 16h34)