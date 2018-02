L'euro baisse face à un dollar recherché

Londres (awp/afp) - L'euro baissait mercredi face à un dollar porté par des attentes d'une hausse prochaine des taux d'intérêt aux États-Unis, dans un marché toujours ébranlé par les fortes turbulences traversées par les grandes places financières mondiales en début de semaine.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2283 dollar contre 1,2376 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 134,51 yens pour un euro contre 135,57 yens mardi soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 109,51 yens pour un dollar contre 109,54 yens la veille."La perspective d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain fait se renforcer le dollar", a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.Une nouvelle hausse des taux d'intérêt aux États-Unis rendrait le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs qui cherchent à effectuer des achats à bon compte en prévision d'un renforcement du dollar.La perspective d'une telle action de la Fed est d'autant plus bénéfique pour le billet vert que les marchés d'actions souffriraient d'un resserrement de la politique monétaire américaine et que la possibilité d'une accélération du rythme des hausses de taux, après les trois de 2017, a fait dégringoler les indices boursiers américains en début de semaine, poussant les investisseurs auprès de valeurs refuge comme le dollar."L'aversion au risque s'est un peu atténuée sur les dernières 24 heures, et les monnaies ont un peu repris leur souffle", mais il reste à savoir si "cette quête de sécurité des investisseurs est terminée", a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Les Bourses américaines, saisies d'un mouvement de panique après plusieurs mois d'euphorie boursière, ont en effet dégringolé lundi, provoquant un effet domino sur les marchés asiatiques et européens et entraînant un afflux d'investisseurs vers les actifs jugés moins risqués comme la devise américaine.Le billet vert était déjà prisé depuis vendredi par les cambistes, profitant d'un rapport mensuel sur l'emploi américain en janvier meilleur qu'attendu.Les indices américains ont effacé mardi une partie de leurs pertes de la veille et étaient dans le vert mercredi mais la prudence restait de mise.Les raisons qui ont déclenché ces violents mouvements sur les marchés d'actions, la hausse des rendements obligataires américains et les attentes sur les taux d'intérêt, ne devraient pas disparaître de sitôt, a prévenu M. Anthis.Ainsi, "la volatilité devrait rester élevée sur les marchés cette semaine et avec un agenda économique peu fourni mercredi, les devises devraient continuer à trouver leur direction du côté des marchés actions", a poursuivi M. Anthis.Mais au-delà, "si les indicateurs économiques américains continuent de dépasser les attentes, le billet vert pourrait s'apprécier encore plus", a prévenu Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.Vers 17H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,50 pence pour un euro, mais baissait face au billet vert, à 1,3880 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1589 franc suisse pour un euro, et baissait face à la devise américaine, à 0,9436 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,2778 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis début août 2015, avant la dévaluation surprise de la devise chinoise - contre 6,2907 yuans mardi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.324,65 dollars au fixing du soir, contre 1.331,40 dollars mardi.Le bitcoin valait 8.049,06 dollars, contre 7.797,34 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2283 1,2376EUR/JPY 134,51 135,57EUR/CHF 1,1589 1,1588EUR/GBP 0,8850 0,8873USD/JPY 109,51 109,54USD/CHF 0,9436 0,9356GBP/USD 1,3880 1,3948acd/js/jpr(AWP / 07.02.2018 22h08)