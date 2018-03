L'euro baisse face à un dollar revigoré

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu vendredi face à un dollar revigoré cette semaine par des données encourageants sur l'économie des États-Unis, de bon augure à quelques jours d'une réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).Vers 16H30 GMT (17H30 HEC), l'euro valait 1,2283 dollar contre 1,2305 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 130,35 yens pour un euro contre 130,85 yens la veille au soir.Le billet vert aussi perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 106,11 yens pour un dollar contre 106,34 yens jeudi."La résurgence du dollar est le thème clef de cette fin de semaine, après la nomination de Larry Kudlow comme conseiller économique du président Donald Trump et avant la réunion du FOMC (Comité de politique monétaire de la Fed)" la semaine prochaine, a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."M. Kudlow est un défenseur du libre-échange, alors étant donné les craintes de protectionnisme et de guerre commerciale, le fait que Donald Trump est prêt à prendre M. Kudlow dans son équipe est un signal encourageant", a estimé Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Et le billet vert tirait également parti de bons indicateurs publiés jeudi, avec le repli des inscriptions hebdomadaires au chômage la semaine dernière et la très forte progression de l'activité manufacturière dans la région de New York en mars.Mais les cambistes tournaient surtout désormais leur attention vers la réunion du FOMC de la semaine prochaine."Il y a beaucoup de spéculations sur les indications prospectives (sur sa politique monétaire) que la Fed va choisir de communiquer", a expliqué Konstantinos Anthis."Un discours plus confiant sur les progrès enregistrés par l'économie américaine et l'évocation d'un besoin de plus de resserrement monétaire laisserait à penser que la Fed pense à relever ses taux d'intérêt plus que les trois fois actuellement prévues pour cette année", ce qui donnerait un nouveau coup de pouce au dollar, a poursuivi M. Anthis.Par ailleurs, le marché avait une certaine réserve sur l'euro après des propos jugés prudents par le marché de Mario Draghi, qui a estimé mercredi que l'inflation devait encore accélérer avant de songer à suspendre le programme de rachat d'actifs de l'institution.Pour le marché, cela conforte l'idée que les responsables de l'institution sont prêts à faire évoluer la politique monétaire mais souhaitent le faire très graduellement.Vendredi, les cambistes digéraient la révision en légère baisse de l'inflation en zone euro pour février, avec un ralentissement un peu plus marqué qu'attendu de la hausse des prix, à 1,1% sur un an contre 1,2% selon une première estimation publiée fin février.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3348 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3221 yuans jeudi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.310,10 dollars au fixing du soir, contre 1.318,75 dollars jeudi.Vers 16H30 GMT, le bitcoin valait 8.536,61 dollars contre 8.251,70 dollars jeudi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------16H30 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2283 1,2305EUR/JPY 130,35 130,85EUR/CHF 1,1706 1,1707EUR/GBP 0,8823 0,8829USD/JPY 106,11 106,34USD/CHF 0,9528 0,9514GBP/USD 1,3924 1,3937acd/js/pid(AWP / 16.03.2018 17h31)