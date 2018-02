L'euro baisse face au dollar à la veille des minutes de la Fed

New York (awp/afp) - L'euro reculait mardi face au dollar dans un marché en retrait à la veille de la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).Vers 20H30 GMT (21H30 HEC), l'euro valait 1,2335 dollar contre 1,2407 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait un peu face à la devise japonaise, à 132,31 yens contre 132,26 yens lundi soir.Le billet vert aussi gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 107,26 yens contre 106,60 yens la veille.Le dollar poursuivait ainsi tranquillement son rebond après être descendu à son plus bas niveau face à l'euro depuis trois ans la semaine dernière."Le fait que le taux d'emprunt à 10 ans des Etats-Unis se rapproche du seuil des 3% aide", a remarqué Joe Manimbo de Western Union."Mais la cause principale du regain du dollar est peut-être la prudence avant la diffusion de nouvelles informations de la part de la Réserve fédérale", a-t-il ajouté en soulignant qu'un "message optimiste de la banque centrale américaine pourrait aider à la remise sur pied" du billet vert.Les cambistes décortiqueront le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire en quête d'indices sur l'état d'esprit des banquiers centraux et sur leurs décisions dans les mois à venir.La récente accélération de la hausse des prix à la consommation a renforcé la probabilité d'un prochain nouveau relèvement des taux directeurs, un mouvement qui a temporairement pesé sur les marchés d'actions américains et porté le billet vert.La hausse des taux de la Fed rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.L'euro de son côté était sous pression après la publication d'indicateurs allemands "décevants", avec le ralentissement de la hausse des prix à la production en janvier et le recul du moral des investisseurs allemands en février, a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.Même si ses perspectives restent pour les analystes positives à long terme, l'euro subit un accès de faiblesse depuis le début de la semaine.Pour Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities, il reste à savoir si ce ralentissement est à mettre sur le compte du renchérissement de l'euro au cours des derniers mois, et il sera à cet égard intéressant de voir la réaction des responsables de la Banque centrale européenne aux récents indicateurs décevants publiés en zone euro.La monnaie chinoise n'était pas cotée mardi en raison des congés du Nouvel an lunaire.L'once d'or a fini à 1.339,85 dollars au fixing du soir, contre 1.346,60 dollars lundi soir.Vers 20H30 GMT, le bitcoin valait 11.649,50 dollars contre 11.141,05 dollars lundi vers 22H00 GMT.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------20H30 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2335 1,2407EUR/JPY 132,31 132,26EUR/CHF 1,1544 1,1528EUR/GBP 0,8820 0,8863USD/JPY 107,26 106,60USD/CHF 0,9359 0,9291GBP/USD 1,3985 1,3999acd-jum/alb/jpr(AWP / 20.02.2018 21h54)