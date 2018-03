L'euro baisse face au dollar, ballotté par la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar jeudi, ne parvenant pas à profiter durablement d'un pas de la Banque centrale européenne (BCE) vers la fin de son programme de rachats d'actifs, le président de l'institution tenant par la suite des propos plus prudents.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2307 dollar, contre 1,2411 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 130,56 yens pour un euro contre 131,64 yens la veille au soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 106,08 yens pour un dollar contre 106,07 yens mercredi soir."Cela a pris un peu de temps, mais l'euro a en définitive décidé qu'il n'était pas très satisfait du discours de la BCE ce jeudi, malgré une importante modification du message central de la banque", a observé Connor Campbell, analyste chez Spreadex.La BCE a maintenu son principal taux de refinancement à zéro et répété qu'elle va poursuivre ses rachats nets de dette publique et privée, à un rythme mensuel ramené depuis janvier de 60 à 30 milliards d'euros par mois, et ce jusqu'à septembre 2018 au minimum.Mais le Conseil des gouverneurs présidé par Mario Draghi a supprimé de son communiqué la phrase, répétée à chaque réunion depuis décembre 2016, prévoyant "d'accroître" si nécessaire "le volume" et "la durée" de ce programme, déjà lourd de près de 2.400 milliards d'euros depuis son lancement en mars 2015.L'abandon de cette phrase a fait repartir à la hausse un euro qui était auparavant en légère baisse face au dollar.Cependant, la monnaie unique est rapidement repartie à la baisse, en raison d'une "conférence de presse typiquement prudente de Mario Draghi", le président de la banque centrale, a poursuivi M. Campbell.En effet, M. Draghi a clairement atténué la modification du communiqué en précisant qu'elle ne signifiait pas un changement dans les attentes de la BCE vis-à-vis de l'économie de la zone euro.Par ailleurs, le dollar se reprenait toujours, deux jours après la démission de Gary Cohn, conseiller économique en chef de Donald Trump, opposé à la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium ce qui a ravivé les craintes d'une guerre commerciale.Ces craintes étaient d'ailleurs quelque peu apaisées par la Maison Blanche qui a évoqué mercredi la possibilité de dérogations pour le Mexique et le Canada.Et jeudi, M. Trump a évoqué une possible exception pour l'Australie.Mais Washington n'a pas écarté le risque d'une confrontation commerciale avec l'Union européenne (UE) qui de son côté prépare des représailles ciblées. La Chine a promis pour sa part jeudi "une réponse appropriée et nécessaire".Les cambistes attendaient désormais la publication vendredi du rapport officiel mensuel sur l'emploi et le chômage aux États-Unis en février qu'ils décortiqueront en quête d'indices sur la santé de la première économie mondiale.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,3422 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3254 yuans mercredi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.321 dollars au fixing du soir, contre 1.329,40 dollars mercredi au fixing du soir.Vers 17H00 GMT, le bitcoin valait 9.606,00 dollars contre 9.939,52 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2307 1,2411EUR/JPY 130,56 131,64EUR/CHF 1,1693 1,1709EUR/GBP 0,8908 0,8931USD/JPY 106,08 106,07USD/CHF 0,9501 0,9435GBP/USD 1,3814 1,3896bur-acd/jpr(AWP / 08.03.2018 17h56)