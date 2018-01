L'euro baisse face au dollar dans un marché en consolidation

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar mardi dans un marché en consolidation avant la publication de nombreuses données économiques.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2351 dollar, contre 1,2383 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 134,33 yens pour un euro contre 134,95 yens lundi soir.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 108,76 yens pour un dollar contre 108,98 yens la veille au soir.Le dollar restait soutenu par l'anticipation d'événements clés cette semaine et le président Trump sera au centre de l'attention du marché car il doit prononcer mardi devant le Congrès américain (mercredi à 02H00 GMT) son discours sur l'état de l'Union.Par ailleurs la réunion de la banque centrale américaine (Fed), mardi et mercredi, pourrait voir l'institution revoir ses prévisions économiques à la hausse.Rodrigo Catril, responsable des changes de la National Australia Bank, a déclaré dans une note aux investisseurs que "bien qu'il y ait un consensus général sur le fait que la Fed gardera le cap cette semaine, le FOMC est susceptible de profiter de l'occasion pour préparer le terrain pour une hausse des taux en mars".La publication vendredi du rapport mensuel sur les créations d'emplois pour janvier est également attendue.Par ailleurs, le billet vert trouvait du soutien dans la forte hausse des rendements sur la dette américaine lundi, le taux à dix ans atteignant 2,725% en séance, au plus haut depuis avril 2014.Sous pression depuis le début de l'année, le billet vert avait accéléré son repli la semaine dernière sous l'effet de propos ambigus de l'administration américaines sur les vertus d'un dollar faible, suivis d'un rétropédalage à l'initiative du président Trump.Depuis début janvier, le dollar avait reculé de plus de 3% par rapport à la monnaie européenne, atteignant vendredi son plus bas niveau depuis décembre 2014.Selon des analystes, la tentative de reprise du dollar pourrait n'être qu'un rebond technique après six semaines consécutives de baisse face à l'euro car il n'existe pas de changements fondamentaux pour justifier le renversement de tendance sur le billet vert.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique, à 88,12 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,4016 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1586 franc suisse pour un euro, et baissait face à la devise américaine, à 0,9381 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3352 yuans pour un dollar contre 6,3405 yuans lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 10.917,96 dollars contre 11.213,77 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2351 1,2383EUR/JPY 134,33 134,95EUR/CHF 1,1586 1,1610EUR/GBP 0,8812 0,8799USD/JPY 108,76 108,98USD/CHF 0,9381 0,9376GBP/USD 1,4016 1,4073bur/php/ggy(AWP / 30.01.2018 08h29)