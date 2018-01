L'euro baisse face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar lundi, reprenant son souffle après sa forte hausse de la semaine dernière, ce qui permettait au billet vert d'effacer les pertes enregistrées ces derniers jours notamment après un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,1980 dollar, contre 1,2029 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 135,46 yens pour un euro contre 136,01 yens vendredi.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 113,07 yens pour un dollar contre 113,06 yens vendredi soir."La performance de l'euro sur les premières semaines de 2018 pourrait bien être complexe", a prévenu Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."Il est évident que la monnaie unique tire parti d'un enchaînement de données positives en zone euro et de la tendance baissière du dollar mais, dans le même temps, il faut garder à l'esprit les perspectives prudentes de la BCE", la Banque centrale européenne, a poursuivi l'analyste.Le président de la BCE, Mario Draghi, "a clairement dit que la banque centrale ne relèverait pas ses taux d'intérêt avant fin 2018 et même si la bonne performance de l'économie pourrait déclencher des attentes d'une action anticipée, nous pensons que de tels espoirs seront douchés dès qu'il prendra la parole", a expliqué M. Anthis.Dans ce contexte, les cambistes décortiqueront jeudi le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE.Jeudi, la monnaie unique était montée à son plus haut niveau en quatre mois face au billet vert, à 1,2089 dollar.Mais si les cambistes devraient rester dans l'ensemble prudents et attentistes vis-à-vis de l'euro, leurs prises de positions dépendent majoritairement de leur opinion sur le dollar.Lundi, l'annonce d'un recul inattendu des commandes passées à l'industrie allemande en novembre a alimenté la baisse de l'euro, a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.Si le billet vert tentait de se reprendre un peu lundi, les derniers indicateurs publiés, sur l'emploi américain et la balance commerciale des États-Unis, ont dans l'ensemble été décevants et confortent les perspectives baissières du dollar, a estimé Lee Hardman, analyste chez MUFG.En quête de nouveaux indices sur la santé de la première économie mondiale, les investisseurs scruteront jeudi la publication des prix à la production de décembre, avant les chiffres de l'inflation et des ventes au détail, également pour décembre, vendredi.Mais les analystes ne s'attendent pas à ce que ces données aient beaucoup d'impact dans l'immédiat car dans l'ensemble, une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) semble déjà quasi assurée en mars, pour la première réunion de Jerome Powell en tant que président de l'institution.Dans l'ensemble, une correction à la hausse sur le dollar est normale après sa forte baisse du mois dernier mais, pour l'instant, il y a peu d'appétit pour la devise et sa reprise pourrait rester limitée, a prévenu Craig Erlam, analyste chez Oanda.Vers 17H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,28 pence pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 1,3570 dollar pour une livre.La devise suisse gagnait du terrain face à l'euro, à 1,1692 franc suisse pour un euro, mais baissait face à la devise américaine, à 0,9759 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,4998 yuans pour un dollar à 15H10 GMT contre 6,4885 yuans vendredi à 15H30 GMT quand elle avait atteint son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis fin avril 2016.L'once d'or a fini à 1.319,95 dollars au fixing du soir, contre 1.317,15 dollars vendredi.Le bitcoin valait 14.781,30 dollars contre 16.892,26 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1980 1,2029EUR/JPY 135,46 136,01EUR/CHF 1,1692 1,1725EUR/GBP 0,8828 0,8867USD/JPY 113,07 113,06USD/CHF 0,9759 0,9747GBP/USD 1,3570 1,3566acd/cj(AWP / 08.01.2018 18h07)