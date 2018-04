L'euro baisse face au dollar en attendant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro reculait mercredi face au dollar, à une journée de la réunion de la BCE, après avoir atteint la veille en séance son plus bas niveau depuis début mars.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2203 dollar, contre 1,2233 dollar mardi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise à 133,15 yens, contre 133,11 yens la veille au soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 109,10 yens, contre 108,82 yens mardi, après avoir battu un nouveau record depuis février vers 08H15 à 109,27 yens."Le déclin des tensions géopolitiques, particulièrement la baisse des craintes de guerre commerciale ont permis aux investisseurs de concentrer leur attention sur les fondamentaux du dollar", tels que sa relation avec les rendements du Trésor américain, a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.Le billet vert a ainsi fortement profité au cours des dernières séances de la montée des rendements du Trésor américain à dix ans et deux ans, revenus à leur plus haut niveau depuis plusieurs années. Le taux à dix ans a même dépassé mardi la barre symbolique de 3%, une première depuis début 2014.La hausse des rendements signifie que le marché s'attend à un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.Une hausse des taux rend le dollar plus rémunérateur, et donc plus attractif pour les cambistes.Moments forts de la semaine: les banques centrales européenne et japonaise annonceront leur choix d'augmenter ou non leurs taux d'intérêt, respectivement jeudi et vendredi."Les perspectives concernant le dollar face au yen dépendent de quand la Banque du Japon (BoJ) entreprendra de normaliser sa politique et celles concernant l'euro contre le dollar dépendent de la situation économique de l'Europe", comparé à celle outre-Atlantique, a expliqué Kit Juckes, analyste Société Générale.Concernant la Banque centrale européenne, un statu quo sur les taux directeurs est attendu jeudi, mais les investisseurs étudieront de près les propos du président de l'institution, Mario Draghi, à l'affût de tout indice sur le calendrier du resserrement monétaire de la banque centrale.La zone euro a récemment dû faire face à une série d'indicateurs économiques décevants.Du côté du yen, la décision de la BoJ est attendue vendredi. Pour les analystes d'UBS, l'institution n'a pas intérêt à donner d'indice sur le moment où elle va relever son objectif de taux de rendement des obligations à 10 ans, pour éviter que le marché ne réagisse en amont.Selon eux, la BoJ pourrait annoncer un relèvement "d'environ 0% à 0,2% dans les six prochains mois, malgré que le gouverneur Kuroda a insisté sur le fait que la normalisation n'était pas imminente".Vers 09H00 GMT, l'or valait 1.325,09 dollars, contre 1.330,39 dollars mardi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.306,25 dollars, contre 9.449,88 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3200 yuans pour un dollar, contre 6,3065 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2203 1,2233EUR/JPY 133,15 133,11EUR/CHF 1,1981 1,1976EUR/GBP 0,8745 0,8751USD/JPY 109,10 108,82USD/CHF 0,9818 0,9789GBP/USD 1,3954 1,3978bur-ktr/js/nas(AWP / 25.04.2018 11h14)