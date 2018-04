L'euro baisse face au dollar, le marché misant sur les taux américains

New York (awp/afp) - L'euro reculait vendredi face au dollar à la fin d'une semaine ponctuée d'indicateurs américains de bonne tenue plaidant en faveur d'un relèvement des taux de la banque centrale américaine et faisant grimper les rendements sur le marché obligataire.Vers 19H00 GMT (21H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2283 dollar contre 1,2346 dollar jeudi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 132,15 yens, contre 132,55 yens la veille au soir.Le billet vert, lui, progressait face à la monnaie nipponne à 107,58 yens, contre 107,37 yens mercredi soir.Le dollar "est porté par une semaine de données solides sur l'économie américaine", observe Joe Manimbo de Western Union en mettant en avant les chiffres sur les allocations chômage, les ventes au détails et la production manufacturière."Ces fondamentaux en bonne santé vont sans doute conduire à deux ou trois relèvements supplémentaires des taux de la Réserve fédérale", avance-t-il. "Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans s'est dans la foulée rapproché un peu plus des 3%, rendant le dollar plus attractif", ajoute-t-il.Parallèlement du côté de l'euro, si aucun nouvel indicateur n'a été publié aujourd'hui, il se pourrait que "les récentes mauvaises données économiques" aient accentué la prudence des investisseurs à propos de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi prochain, a indiqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.L'inflation en particulier, qui peine à progresser, "pourrait inciter la BCE à réduire son soutien à l'économie à un rythme très progressif", avance M. Manimbo.Aussi, "même si on n'attend pas forcément d'annonce de la part des responsables de l'institution (lors de leur prochaine réunion), leurs commentaires sur l'avenir du programme de soutien à l'économie détermineront la direction de l'euro à court terme", prédit-il."Ces inquiétudes sont exagérées", estiment toutefois les analystes de Capital Economics, considérant que les récents indicateurs ne disaient rien de nouveau sur l'état de l'économie européenne.Le franc suisse, de son côté, se renforçait légèrement après avoir chuté sur la semaine et avoir dépassé le seuil symbolique de 1,20 franc suisse pour un euro jeudi, et atteint vendredi un plus bas depuis janvier 2015 vers 05h30 GMT à 1,2006 franc suisse.En janvier 2015, la banque centrale suisse avait dû abandonner ce seuil de 1,20 franc suisse auquel elle tenait pour éviter la surévaluation. La devise suisse s'était alors brutalement appréciée face à l'euro de plus de 18% en une journée.Vers 19H00 GMT, l'or valait 1.335,39 dollars contre 1.345,60 dollars mercredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.500,34 dollars, contre 8.233,85 dollars mercredi soir,selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise a terminé à 6,2964 yuans pour un dollar contre 6,2791 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------19H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2283 1,2346EUR/JPY 132,15 132,55EUR/CHF 1,1973 1,1992EUR/GBP 0,8759 0,8662USD/JPY 107,58 107,37USD/CHF 0,9748 0,9713GBP/USD 1,4024 1,4087bur-jum/alb/LyS(AWP / 20.04.2018 21h28)