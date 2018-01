L'euro baisse face au dollar, le marché reprend son souffle

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu face au dollar lundi, les cambistes engrangeant quelques bénéfices après un sommet en un peu plus de trois ans, le billet vert profitant de son côté du soutien du président américain Donald Trump.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2369 dollar, contre 1,2428 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 134,56 yens pour un euro contre 135,00 yens vendredi soir.Le billet vert gagnait un peu de terrain face à la monnaie nipponne, à 108,79 yens pour un dollar contre 108,36 yens vendredi soir."Le dollar a subi une forte volatilité vendredi, la devise évoluant d'une manière qui laisse à penser qu'une reprise pourrait être à venir", a noté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."Au cours du mois de janvier, le billet vert a souffert des incertitudes politiques et des perspectives monétaires et les courtiers attendent désespérément une nouvelle positive qui déclencherait une reprise du dollar", a-t-il expliqué.Le billet vert avait souffert la semaine dernière de propos du secrétaire américain Steven Mnuchin qui avait loué mercredi un dollar plus faible, qu'il avait jugé "bon" pour les États-Unis, ce qui avait provoqué une forte baisse de la devise américaine, l'entraînant à son niveau le plus faible depuis mi-décembre 2014 face à l'euro, à 1,2537 dollar pour un euro.Mais depuis vendredi, la monnaie américaine profite un peu de propos contradictoires de Donald Trump, qui a lui affirmé jeudi que les États-Unis visaient bien une devise forte."Cette intervention était importante et devrait aider à tempérer les risques baissiers pour le dollar à court terme", a estimé Lee Hardman, analyste chez MUFG.Et le président Trump sera de nouveau au centre de l'attention du marché cette semaine car il doit prononcer mardi devant le Congrès américain son discours sur l'état de l'Union."Il est fort probable qu'il va crier victoire sur la réforme fiscale et qu'il va mettre l'accent sur le fait que ses actes ont stimulé l'économie et les rendements des actions, mais les investisseurs vont se concentrer sur les détails liés à la loi sur l'infrastructure, aux tensions commerciales et au financement du mur" entre les États-Unis et le Mexique, a prévenu Hussein Sayed, analyste chez FXTM.Ainsi, "une certaine volatilité du dollar est à attendre pendant son discours", a prévenu M. Sayed.Les cambistes attendaient également une décision monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont le Comité de politique monétaire (FOMC) se réunira mardi et mercredi."Étant donné que ce sera la dernière réunion dirigée par Janet Yellen, je ne m'attends pas à grand chose", mais la moindre modification des éléments de langage du communiqué pourrait être le signe d'un biais un peu plus haussier de la Fed sur ses taux d'intérêt reflétant le fait que les attentes sur l'inflation sont à leur plus haut niveau depuis 2014, a commenté M. Sayed.Les cambistes décortiqueront de plus mercredi les données sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis pour janvier avant le très important rapport officiel sur l'emploi et le chômage dans la première économie mondiale, indicateur majeur pour jauger sa santé, attendu vendredi.Vers 14H00 GMT, la livre britannique se stabilisait face à la monnaie unique, à 87,82 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,4083 dollar pour une livre.La devise suisse grimpait face à l'euro, à 1,1553 franc suisse pour un euro, atteignant même vers 13H35 GMT 1,1550 franc, son niveau le plus fort depuis début novembre. La monnaie suisse se stabilisait face à la devise américaine, à 0,9341 franc pour un dollar.La monnaie chinoise repartait à la baisse face au billet vert, à 6,3340 yuans pour un dollar contre 6,3283 yuans vendredi à 15H30 GMT.L'once d'or a fini à 1.348,40 dollars au fixing du matin, contre 1.353,15 dollars vendredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 11.166,51 dollars contre 10.875,82 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------14H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2369 1,2428EUR/JPY 134,56 135,00EUR/CHF 1,1553 1,1605EUR/GBP 0,8782 0,8780USD/JPY 108,79 108,63USD/CHF 0,9341 0,9338GBP/USD 1,4083 1,4155acd/jpr(AWP / 29.01.2018 15h02)