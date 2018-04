L'euro baisse face au dollar, le marché salue l'apaisement des inquiétudes

géopolitiquesTokyo (awp/afp) - L'euro reculait lundi face au dollar, le marché profitant de l'annonce par la Corée du nord de la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2271 dollar contre 1,2288 dollar vendredi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise à 132,27 yens, contre 132,28 yens vendredi soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 107,79 yens, contre 107,66 yens vendredi.La Corée du nord a pris une décision spectaculaire en annonçant samedi la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux ainsi que la fermeture du site d'essais nucléaires, une décision aussitôt saluée par Washington et Séoul mais accueillie avec prudence par Tokyo.En outre, "s'exprimant en marge des réunions de printemps du FMI, le secrétaire au Trésor américain Mnuchin a déclaré qu'il était engagé dans un " dialogue " avec le gouvernement chinois et qu'il était " prudemment optimiste " quant à la conclusion d'un accord visant à éviter les tarifs douaniers ", a déclaré Rodrigo Catril, stratégiste de la National Australia Bank, dans une note aux clients."Il a également dit qu'il envisageait un voyage en Chine ", a dit M. Catril, ajoutant que le gouverneur de la banque centrale chinoise " a parlé de l'intention de la Chine de permettre un meilleur accès aux marchés étrangers, de protéger la propriété intellectuelle et d'accroître les importations, ce qui devrait aider à apaiser le président Trump, si l'on y donne suite ".De plus, le dollar reste porté par des données solides sur l'économie américaine publiées la semaine dernière, des chiffres sur les allocations chômage, les ventes au détail et la production manufacturière, selon les analystes,.Ces bons fondamentaux devraient sans doute conduire à deux ou trois relèvements supplémentaires des taux de la Réserve fédérale.Du côté de l'euro, les récentes mauvaises données économiques accentuent la prudence des investisseurs à propos de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.L'inflation en particulier, qui peine à progresser, pourrait inciter la BCE à réduire son soutien à l'économie à un rythme très progressif, estiment les analystes.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.334,22 dollars contre 1.335,60 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.865,17 dollars, contre 8.524,52 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2948 yuans pour un dollar contre 6,2965 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2271 1,2288EUR/JPY 132,27 132,28EUR/CHF 1,1969 1,1981EUR/GBP 0,8753 0,8776USD/JPY 107,79 107,66USD/CHF 0,9754 0,9746GBP/USD 1,4018 1,4000bur-php/nas(AWP / 23.04.2018 08h28)