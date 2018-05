L'euro baisse face au dollar, le programme italien dévoilé

Londres (awp/afp) - L'euro touchait un plus bas depuis mi-décembre vendredi face au dollar, après l'annonce d'un programme de gouvernement en Italie qui ne mentionne pas la sortie de la monnaie unique et tourne le dos à l'austérité.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1756 dollar, après avoir touché un nouveau plus bas depuis mi-décembre vers 13H25 GMT à 1,1752. Il valait 1,1795 dollar jeudi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne était également en baisse face à la devise japonaise à 130,38 yens, contre 130,65 yens jeudi soir.Le billet vert, de son côté, montait face à la monnaie nipponne à 110,91 yens contre 110,77 yens la veille."Les ventes d'euros devraient continuer alors que la faiblesse des données économiques, l'incertitude politique en Italie et le ralentissement des réformes économiques" rendent l'euro moins attractif, ont jugé les analystes de Morgan Stanley.L'euro, qui a entamé la journée en légère hausse face au dollar, a repris son mouvement de baisse entamé depuis un mois après l'annonce d'un programme commun de gouvernement conclu en Italie entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite).Le nouveau pouvoir n'évoque pas la sortie de l'euro et veut notamment relancer la demande et abandonner l'austérité, ce qui fait craindre aux marchés un possible dérapage budgétaire."Il sera intéressant de voir si les mesures de relance jouent sur la décision de la Banque centrale européenne concernant son programme de rachat d'actifs (qu'elle a prévu d'interrompre avant la fin de l'année)", ont jugé les analystes de Deutsche Bank avant la publication du programme."Continuer plus longtemps pourrait être perçu comme populiste mais l'arrêter à ce stade pourrait créer plus d'instabilité en Italie", ont-ils poursuivi.Outre-Atlantique, "les rendements des emprunts à 10 ans du Trésor ont continué leur mouvement à la hausse hier (jeudi), aidés par de bonnes données", ont commenté les analystes de RaboBank.Le taux d'emprunt des Etats-Unis à 10 ans est ainsi monté dans la nuit jusqu'à 3,126%, un niveau inédit depuis 2011."Avec un mouvement haussier largement soutenu par des attentes de taux d'intérêt plus élevés aux Etats-Unis, le dollar reste le roi", a résumé Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.Un relèvement des taux rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Les marchés restaient également attentifs aux discussions entre les Etats-Unis et la Chine, à moins d'une semaine de possibles sanctions américaines sur les marchandises en provenance du géant asiatique."La confiance a été initialement dopée par un article selon lequel la Chine proposait d'acheter plus de 200 milliards de dollars de biens américains afin de réduire son excédent avec les Etats-Unis", a indiqué M. Otunuga."Néanmoins, l'appétit pour le risque a diminué vendredi après que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lu Kang, a démenti qu'une telle proposition avait été faite", a-t-il poursuivi.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.289,05 dollars, contre 1.290,74 dollars jeudi à 21H00 GMT. La veille, il avait touché un plus bas depuis le début de l'année à 1.285,17 dollars.Le bitcoin valait 8.088,71 dollars, contre 8.204,04 dollars jeudi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3795 yuans pour un dollar, contre 6,3672 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1756 1,1795EUR/JPY 130,38 130,65EUR/CHF 1,1757 1,1813EUR/GBP 0,8734 0,8726USD/JPY 110,91 110,77USD/CHF 1,0000 1,0015GBP/USD 1,3462 1,3516bur-ktr/pn/tes(AWP / 18.05.2018 16h20)