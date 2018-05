L'euro baisse face au dollar, les incertitudes sur l'Italie persistent

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar lundi, la monnaie unique souffrant toujours des incertitudes sur l'Italie où le Mouvement 5 étoiles (antisystème) et la Ligue (extrême droite) doivent présenter dans la journée leur choix de chef du futur gouvernement populiste.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,1745 dollar, contre 1,1772 dollar vendredi à 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 130,76 yens, contre 130,39 yens vendredi soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne à 111,34 yens contre 110,78 yens vendredi.L'euro poursuit son mouvement de baisse entamé depuis un mois et qui a connu une accélération vendredi après l'annonce d'un programme commun de gouvernement conclu en Italie entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue.S'il n'évoque pas la sortie de l'euro, le projet veut notamment relancer la demande et abandonner l'austérité, ce qui fait craindre aux marchés un possible dérapage budgétaire.Le "contrat de gouvernement" signé par le M5S et la Ligue, promet une politique de croissance plutôt que d'austérité pour combler les déficits, un rabaissement de l'âge de la retraite, la fermeté contre la corruption et un tour de vis sécuritaire, anti-immigrés et anti-islam.La version finale du programme a toutefois gommé des mesures choc apparues dans des versions préliminaires, comme une éventuelle sortie de l'euro ou l'effacement pur et simple d'une partie de la colossale dette publique.Le dollar restait soutenu par la hausse récente des rendements sur les emprunts à 10 ans du Trésor, montés dans la nuit jusqu'à 3,126%, un niveau inédit depuis 2011.Le billet vert profitait également de l'annonce que la Chine et les États-Unis, sont parvenus à un accord de principe pour réduire le déficit commercial américain, et ont suspendu l'augmentation de leurs droits de douane respectifs, éloignant ainsi le spectre d'une guerre commerciale.Les investisseurs surveilleront cette semaine les indicateurs sur l'activité manufacturière et des services en zone euro, les chiffres sur l'inflation et les ventes au détail au Royaume-Uni ainsi que les compte-rendus des dernières réunions des banques centrales américaine et européenne.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.286,51 dollars, contre 1.292,60 dollars vendredi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.508,93 dollars, contre 8.229,58 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3817 yuans pour un dollar, contre 6,380 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Cours de lundi Cours de vendredi---------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1745 1,1772EUR/JPY 130,76 130,39EUR/CHF 1,1735 1,1740EUR/GBP 0,8742 0,8739USD/JPY 111,34 110,78USD/CHF 0,9992 0,9980GBP/USD 1,3434 1,3469bur-php/nas(AWP / 21.05.2018 08h22)