L'euro baisse face au dollar, les regards tournés vers le G20

Londres (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar vendredi, avant une rencontre très attendue entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20.Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,1371 dollar contre 1,1393 dollar jeudi à 22H00 GMT."Les investisseurs attendent le sommet du G20", qui a lieu à Buenos Aires et démarre plus tard dans la journée, a commenté David Madden, analyste chez CMC Markets.Principale rencontre attendue, celle entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, en marge du sommet.Ils vont tenter de mettre un terme à l'escalade de représailles douanières entre les deux pays, qui menace la croissance mondiale."Nous espérons que les États-Unis et la Chine pourront faire un pas l'un vers l'autre", a dit jeudi un porte-parole du ministère chinois du commerce.Donald Trump, lui, maintient la pression, saluant d'un côté sur Twitter les taxes douanières contre la Chine, qui emplissent les caisses américaines, tout en se disant aussi "très près" de conclure un accord commercial avec Pékin.Mais "le risque politique, lié à l'accroissement du protectionnisme, va continuer de perturber la bonne marche des marchés, peu importe les avancées éventuelles entre la Chine et les Etats-Unis au cours du week-end", ont estimé les analystes de Saxo Banque, évoquant le projet de Donald Trump, révélé cette semaine, d'imposer de nouvelles taxes sur les voitures importées, une éventualité qui pèse sur l'euro.Jeudi, les cambistes n'ont pas particulièrement réagi au compte-rendu de la précédente réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, alors qu'une prise de parole de son président la veille avait déjà engendré un mouvement de vente de dollars."Les fortes attentes concernant une hausse des taux en décembre restent intactes mais l'incertitude grandissante entourant les perspectives pour 2019 pèse sur le dollar", ont résumé les analystes du courtier Sucden.Un relèvement des taux d'intérêt rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes. Un ralentissement du rythme de hausses a donc tendance à peser sur les cours de la monnaie concernée.Concernant la monnaie unique, les investisseurs digéraient l'inflation en zone euro pour novembre, qui s'est établie à 2% sur un an, comme les analystes s'y attendait.Vers 10H00 GMT vendredi, le billet vert se stabilisait face au yen à 113,50 yens, contre 113,48 yens jeudi à 22H00 GMT.L'euro baissait face au yen à 129,07 yens pour un euro contre 129,29 yens jeudi soir.Le franc suisse progressait face à l'euro, à 1,1327 franc suisse pour un euro vendredi, contre 1,1346 jeudi, et se stabilisait par rapport au billet vert, à 0,9960 franc suisse pour un dollar contre 0,9961 jeudi.Le dollar progressait face au yuan à 6,9447 yuan pour un dollar, contre 6,9425 vers 15H30 GMT jeudi.L'once d'or valait 1.222,74 dollars, contre 1.224,19 dollars jeudi à 22H00 GMT.Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 4.159,27 dollars, contre 4.183,58 dollars jeudi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1371 1,1393EUR/JPY 129,07 129,29EUR/CHF 1,1327 1,1346EUR/GBP 0,8911 0,8910USD/JPY 113,50 113,48USD/CHF 0,9960 0,9961GBP/USD 1,2761 1,2791ktr/js/evs(AWP / 30.11.2018 11h24)