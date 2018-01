L'euro baisse face au dollar malgré l'accord en Allemagne

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar lundi en dépit de l'approbation par les sociaux-démocrates allemands du principe d'une coalition avec Angela Merkel, une décision qui rassure en Europe.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2218 dollar, contre 1,2225 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,46 yens contre 135,42 yens vendredi soir.Le billet vert gagnait lui aussi du terrain face à la monnaie nipponne, à 110,87 yens contre 110,77 yens vendredi.Dès le début de la semaine, le SPD de Martin Schulz et les conservateurs dirigés par la chancelière allemande vont commencer des négociations en vue d'un "contrat de coalition", feuille de route du futur gouvernement.Au mieux, ce dernier pourrait prendre ses fonctions mi-mars, soit six mois après les législatives qui ont laissé la première puissance européenne sans majorité évidente."Les deux nouvelles pour le moment, ce sont l'impasse budgétaire américaine et les progrès dans les pourparlers allemands sur la formation d'une grande coalition", a déclaré Kengo Suzuki, stratégiste des changes chez Mizuho Securities, dans une note.Le billet vert de son côté ne semblait pas souffrir de la fermeture partielle de l'administration fédérale après l'échec d'un vote crucial sur le budget au Sénat.Malgré d'intenses tractations, la majorité républicaine, l'opposition démocrate et la Maison Blanche n'ont pu s'entendre sur un budget, même temporaire, qui aurait permis d'éviter ce "shutdown"Le Sénat américain doit à nouveau voter lundi midi sur un éventuel accord budgétaire qui permettrait de mettre fin à la fermeture partielle de l'administration fédéraleVers 07H00 GMT, la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 88,13 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3863 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1760 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9625 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,4130 yuans pour un dollar contre 6,4040 yuans vendredi à 14H20 GMT.Le bitcoin valait 11.618,09 dollars contre 11.489,48 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2218 1,2225EUR/JPY 135,46 135,42EUR/CHF 1,1760 1,1771EUR/GBP 0,8813 0,8820USD/JPY 110,87 110,77USD/CHF 0,9625 0,9629GBP/USD 1,3863 1,3860bur/php/nas(AWP / 22.01.2018 08h27)