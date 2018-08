L'euro baisse légèrement face au dollar après de bons chiffres sur l'emploi

Londres (awp/afp) - L'euro baissait légèrement face au dollar mercredi, après des chiffres sur l'emploi privé aux Etats-Unis meilleurs que prévu et dans l'attente de l'annonce de la dernière décision de la Réserve fédérale américaine, prévue après la séance européenne.Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait à 1,1678 dollar, contre 1,1691 dollar mardi vers 21H00 GMT.La devise européenne était stable face à la monnaie nipponne à 130,75 yens, contre 130,79 yens mardi soir.Le dollar était en légère hausse face au yen à 111,95 yens, contre 111,86 yens mardi soir.Les analystes digéraient le rapport ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en juillet, qui a fait état d'environ 219.000 nouvelles embauches, un sommet en six mois, alors que les analystes misaient sur 175.000 nouveaux postes.Pour Craig Erlam, analyste pour Oanda, si le rapport ADP "n'est pas toujours révélateur" des chiffres mensuels sur l'emploi, publiés le vendredi qui suit, il est "certainement prometteur"."219.000 nouvelles embauches en juillet, à ce niveau de chômage, c'est impressionnant", a-t-il ajouté.Le taux de chômage aux Etats-Unis est actuellement à 4% et il pourrait retomber à 3,9%, selon les prévisions des analystes.Après la clôture européenne, les cambistes s'intéresseront à l'annonce de la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), "un non-événement", selon les analystes de Saxo Banque.Après le relèvement effectué le mois dernier, la banque centrale américaine devrait en effet laisser ses taux d'intérêt inchangés, et aucune conférence de presse n'est prévue.De plus, l'inflation, sur laquelle se base la Fed pour définir sa politique monétaire, est restée stable en juin à 2,2% comme en mai, selon l'indice PCE publié mardi, ce qui ne plaide pas pour une hausse immédiate.Les analystes s'attendent à ce qu'elle confirme dans son communiqué son intention de relever les taux progressivement seulement, pour éviter une surchauffe."Néanmoins, il sera toujours intéressant d'avoir la vision de l'institution à propos de l'évolution de la +guerre commerciale+", ont ajouté les analystes de Saxo Banque, alors que le Washington Post a révélé mardi que le président américain envisagerait désormais une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés, contre 10% évoqués jusque-là.Dans la nuit, "les inquiétudes autour de la guerre commerciale ont dopé la demande de dollar", a d'ailleurs relevé Mike van Dulken, pour Accendo Market.Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler sa dernière décision de politique monétaire. Selon les commentateurs, elle devrait très probablement opter pour une hausse de son taux directeur de 0,25 point.Le yen, quant à lui, était en légère baisse face au dollar et stable face à l'euro, après s'être contracté la veille face aux principales devises, à la suite de l'annonce par la Banque du Japon d'ajustements mineurs de sa politique monétaire ultra-accommodante.Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.218,88 dollars, contre 1.224,24 dollars mardi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8162 yuans pour un dollar contre 6,8168 yuans pour un dollar mardi soir.Le bitcoin s'échangeait à 7.591,70 dollars, contre 7.689,43 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-----------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1678 1,1691EUR/JPY 130,75 130,79EUR/CHF 1,1590 1,1579EUR/GBP 0,8901 0,8909USD/JPY 111,95 111,86USD/CHF 0,9924 0,9903GBP/USD 1,3119 1,3124bur-ktr/js/az(AWP / 01.08.2018 16h03)