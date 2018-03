L'euro baisse légèrement face au dollar en attendant la Fed

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu face au dollar mardi avant le début dans la journée d'une réunion de la banque centrale américaine, tandis que la livre montait toujours malgré une inflation britannique en baisse.Vers 10H00 GMT (11H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2312 dollar contre 1,2335 dollar lundi à 22H00 GMT.La monnaie unique européenne progressait légèrement face à la devise japonaise, à 131,91 yens pour un euro contre 130,88 yens lundi soir.Le billet vert gagnait du terrain aussi face à la monnaie nipponne, à 106,32 yens pour un dollar contre 106,10 yens la veille au soir.L'euro avait d'abord débuté la journée en hausse face au dollar, profitant de l'accord sur la période de transition post-Brexit et d'informations de presse à propos d'une normalisation de la politique monétaire de la BCE qui pourrait intervenir "plus rapidement que prévu", a relevé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Pour M. Anthis, ces informations contrastent néanmoins avec les récentes déclarations de Mario Draghi, le président de la BCE, jugées prudentes par le marché."Les investisseurs réaliseront que la BCE ne va pas bouger avant un moment et la montée de l'euro pourrait ne pas durer", a estimé M. Anthis.Concernant le dollar, le marché reste attentiste avec l'ouverture d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) mardi et mercredi.Les marchés tablent largement sur une hausse de taux d'un quart de point et seront particulièrement vigilants sur les termes employés par Jerome Powell, dont ce sera la première réunion à la tête de la banque centrale.Alors que l'institution prévoit actuellement trois hausses de taux en 2018, les marchés attendent de voir si elle envisage d'ajouter une quatrième hausse destinée à éviter la surchauffe à l'économie américaine.En principe, la perspective d'une hausse des taux rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif.Du côté de la livre britannique, la monnaie continuait de se renforcer malgré la publication des chiffres de l'inflation sur un an au Royaume-Uni, qui a reculé à 2,7% en février.La hausse des prix n'avait pas été inférieure à 3% depuis le mois d'août 2017. Cette baisse est néanmoins conforme aux attentes du marché."Le côté positif de cette publication est que l'écart entre l'inflation et la hausse des salaires pourrait diminuer", ce qui se traduirait par une hausse du pouvoir d'achat et serait donc favorable à l'économie britannique, a commenté Fiona Cincotta, analyste chez City Index.Les données sur la hausse des salaires en janvier seront publiées mercredi, en même temps que les chiffres du chômage et à la veille d'une réunion de la Banque d'Angleterre.La monnaie chinoise valait 6,3300 yuans pour un dollar contre 6,3322 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.L'once d'or coûtait 1.312,20 dollars contre 1.310,10 dollars vendredi soir.Le bitcoin valait 8.478,40 dollars contre 8.427,20 dollars lundi à 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2312 1,2335EUR/JPY 131,91 130,88EUR/CHF 1,1721 1,1731EUR/GBP 0,8790 0,8796USD/JPY 106,32 106,10USD/CHF 0,9519 0,9511GBP/USD 1,4035 1,4024bur-ktr/js/nas(AWP / 20.03.2018 11h50)