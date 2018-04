L'euro baisse par rapport au dollar qui se reprend face à la livre

Londres (awp/afp) - L'euro baissait mardi face au dollar, pénalisé par la chute du moral des investisseurs allemands en mars, alors que la livre perdait du terrain après avoir atteint un sommet face au billet vert, lui-même handicapé par les incertitudes autour de la politique de Donald Trump.Vers 14H00 GMT (16H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2354 dollar, contre 1,2380 dollar lundi vers 21H00 GMT et 1,2331 vendredi soir.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise à 132,32 yens, contre 132,61 yens la veille au soir.Le billet vert, lui, se stabilisait face à la monnaie nipponne à 107,11 yens, contre 107,12 yens lundi.Selon Viraj Patel, analyste pour ING, la baisse de l'euro face au dollar peut s'expliquer en partie par des prises de bénéfices mais aussi par la baisse du moral des investisseurs en Allemagne.L'indicateur de l'institut ZEW, particulièrement volatil, est ressorti à -8,2 points en avril, amplifiant sa chute après avoir affiché 5,1 points en mars et 17,8 points en février, pour parvenir à son plus bas niveau depuis novembre 2012.L'institut a expliqué ces mauvais résultats par les tensions commerciales avec les Etats-Unis et par le conflit armé en Syrie."Bien que cela puisse pointer un léger ralentissement de l'économie, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter et la croissance devrait rester forte", a relativisé Craig Erlam, analyste pour Oanda.Du côté de la livre, après avoir touché un plus haut face au dollar vers 07H30 GMT à 1,4377 dollar, un niveau plus vu depuis sa chute après le vote du Brexit en juin 2016, la monnaie britannique est retombée malgré les bons chiffres sur les salaires au Royaume-Uni.Avec 2,8% d'augmentation sur la période de décembre à janvier en comparaison annuelle, les chiffres "n'étaient pas suffisants pour pousser la devise au-delà de son récent sommet", a expliqué Connor Campbell, analyste chez Spreadex, qui précise que les attentes se situaient à 3%.Outre-Atlantique, l'incertitude continuait de dominer alors que le président Donald Trump a accusé lundi dans un tweet la Chine et la Russie de "jouer le jeu de la dévaluation monétaire".Pour Derek Halpenny, analyste pour MUFG, cette accusation illustre le souhait du président américain d'un dollar plus faible pour réduire le déficit commercial du pays.Ce tweet est intervenu peu de temps après la publication d'un rapport du Trésor américain, dans lequel l'administration s'était une nouvelle fois refusée à accuser un pays de manipuler sa monnaie.Plusieurs analystes ont pour leur part souligné que le yuan chinois s'était au contraire renforcé face au dollar depuis le début de l'année et que la faiblesse du rouble russe était due aux sanctions américaines contre la Russie.Du côté des indicateurs américains, les mises en chantier de logements ont rebondi plus que prévu en mars et celles de février ont été fortement révisées en hausse. Quant à la production industrielle en mars, elle a progressé de 0,5% contre 0,3% attendu par les analystes.Vers 14H00 GMT, l'or valait 1.342,59 dollars contre 1.345,97 dollars lundi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 8.095,85 dollars, contre 7.986,05 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,2839 yuans pour un dollar contre 6,2765 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2354 1,2380EUR/JPY 132,32 132,61EUR/CHF 1,1919 1,1883EUR/GBP 0,8635 0,8634USD/JPY 107,11 107,12USD/CHF 0,9648 0,9600GBP/USD 1,4307 1,4339bur-ktr/js/esp(AWP / 17.04.2018 16h20)