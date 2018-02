L'euro baisse un peu face à un dollar revigoré

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu vendredi face à un dollar qui restait revigoré par le regain d'aversion au risque observé depuis le début de la semaine.Vers 17H00 GMT (18H00 HEC), l'euro valait 1,2226 dollar, contre 1,2246 dollar jeudi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 132,53 yens pour un euro - son niveau le plus faible depuis mi-décembre - contre 133,18 yens jeudi soir.Le billet vert repartait à la baisse face à la monnaie nipponne, à 108,44 yens pour un dollar contre 108,74 yens la veille."les cambistes restent peu portés sur la prise de risques sur le marché des devises en cette fin de semaine, toujours poussés (à la prudence) par la volatilité observée sur les marchés d'actions et les craintes des investisseurs liées au fait que les indices boursiers pourraient ne pas encore avoir atteint un plancher", a expliqué Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Depuis le début de la semaine, les Bourses mondiales sont à la peine, prises dans une spirale baissière commencée par la dégringolade des indices américains lundi soir.Ce mouvement est alimenté par les craintes de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) diminuer plus rapidement que prévu son soutien à la première économie mondiale, en particulier en procédant cette années à plus de trois hausses de ses taux d'intérêt.L'aversion des investisseurs pour les actifs jugés les plus risqués, comme les actions, les avait poussés à se tourner vers des actifs jugés plus sûrs, comme le dollar."Cependant, après la forte correction de ces derniers jours (qui a vu une nette hausse du dollar, ndlr) et un agenda économique relativement vide, les marchés des changes et d'actions pourraient bien rester en phase de consolidation vendredi", a prévenu M. Anthis.De son côté, la livre britannique perdait un peu de terrain, au lendemain d'une forte hausse alimentée par les propos de la Banque d'Angleterre (BoE) ouvrant la porte à une nouvelle hausse prochaine de son taux directeur.La banque centrale britannique a comme attendu jeudi laissé sa politique monétaire inchangée lors de la première réunion de l'année de son Comité de politique monétaire (CPM) mais elle a relevé ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni et prévenu d'un resserrement monétaire peut-être plus marqué qu'attendu si l'économie continue de s'améliorer."L'enthousiasme du marché lié à une possible hausse des taux de la Banque d'Angleterre plus tôt que prévu retombe progressivement", a observé Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.Et comme l'a souligné Lee Hardman, analyste chez MUFG, "les négociations en vue du Brexit sont le principal obstacle qui se dresse sur le chemin d'une hausse de taux en mai".Vers 17H00 GMT, la livre britannique reprenait son souffle, baissant face à la monnaie unique européenne, à 88,60 pence pour un euro, et face au billet vert, à 1,3798 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1486 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9394 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en hausse face au billet vert, à 6,3032 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,3298 yuans pour un dollar jeudi à la même heure.L'once d'or a fini à 1.314,10 dollars au fixing du soir, contre 1.315,45 dollars jeudi.Le bitcoin valait 8.394,44 dollars, contre 8.144,20 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2226 1,2246EUR/JPY 132,53 133,18EUR/CHF 1,1486 1,1465EUR/GBP 0,8860 0,8802USD/JPY 108,44 108,74USD/CHF 0,9394 0,9360GBP/USD 1,3798 1,3912acd/az(AWP / 09.02.2018 18h11)