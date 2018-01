L'euro baisse un peu face au dollar dans un marché attentiste

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait légèrement lundi face au dollar, dans un marché attentiste à l'aube d'une semaine chargée sur le plan macroéconomique, et après les propos de Donald Trump prônant une devise forte alors que le secrétaire au Trésor a proclamé l'inverse.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2419 dollar, contre 1,2428 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,13 yens pour un euro contre 134,84 yens vendredi soir.Le billet vert montait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 108,81 yens pour un dollar contre 108,36 yens la veille au soir.L'euro se repliait un peu après être finalement encore monté vendredi face à un dollar ne parvenant pas à tirer parti durablement de propos de Donald Trump, qui a affirmé jeudi que les États-Unis visaient bien une devise forte, contrairement à ce qu'avait déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin la veille.Le dollar était tombé après les propos de M. Mnuchin à son niveau le plus faible depuis mi-décembre 2014 face à l'euro qui, lui, profitait dans le même temps de remarques encourageantes de la Banque centrale européenne (BCE) sur l'économie de la zone euro.Selon les analystes, les cambistes ont été désorientés par l'absence de message clair en provenance de l'administration Trump.Les propos de M. Trump n'ont "fait que rappeler à quel point la Maison Blanche peut se montrer capricieuse dans sa politique de change", qui plus est dans un contexte de politique économique protectionniste de l'administration américaine, a commenté Ken Odeluga, analyste de City Index.Par ailleurs, la publication vendredi d'un ralentissement inattendu de la croissance américaine au quatrième trimestre, à 2,6% en rythme annuel après 3,2% au troisième trimestre, a eu peu de conséquences sur le dollar.Les détails de cette publication sont meilleurs que le chiffre principal, avec une croissance rapide de la consommation (3,8%) et une inflation sous-jacente à 1,9%, selon des analystes."La semaine va être chargée pour le dollar, avec le discours sur l'état de l'union de Trump (mardi) ainsi que la réunion du FOMC, le Comité monétaire de la Réserve fédérale (marid et mercredi), et les chiffres de l'emploi pour janvier (vendredi)", a noté Stephen Innes, responsable des changes pour l'Asie-Pacifique chez Oanda.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique, à 87,87 pence pour un euro, ainsi que face au billet vert, à 1,4133 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1622 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9359 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3236 yuans pour un dollar contre 6,3283 yuans vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 11.237,87 dollars contre 10.875,82 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2419 1,2428EUR/JPY 135,13 134,84EUR/CHF 1,1622 1,1605EUR/GBP 0,8787 0,8780USD/JPY 108,81 108,63USD/CHF 0,9359 0,9338GBP/USD 1,4133 1,4155bur/php/ggy(AWP / 29.01.2018 08h49)