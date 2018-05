L'euro baisse un peu face au dollar, dans un marché attentiste

New York (awp/afp) - L'euro reculait un peu mercredi face au dollar, dans un marché en attente des publications des banques centrales américaine et européenne, après avoir atteint lundi un plus bas depuis mi-novembre en raison de l'incertitude politique en Italie.Vers 06H15 GMT (08H15 heure de Paris), l'euro valait 1,1764 dollar, contre 1,1779 la veille. Lundi, il était descendu jusqu'à 1,1717 dollar, son plus bas niveau depuis le 21 novembre 2017.La monnaie unique européenne reculait également face à la devise japonaise à 129,94 yens, contre 130,62 yens mardi soir.Le billet vert était lui aussi en baisse face à la monnaie nipponne à 110,45 yens, contre 110,90 yens mardi soir."Le marché attend des nouvelles fraîches après que les risques géopolitiques se sont atténués", a commenté Mizuho Securities dans une note à ses clients. Les traders scrutent "les taux d'intérêt américains à long terme avant les minutes de la Fed", a-t-il ajouté.La publication des minutes du dernier Comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine est attendue à 18H00 GMT et pourrait donner des indications sur les prochaines étapes du resserrement monétaire en cours aux Etats-Unis. Puis ce sera au tour de la BCE jeudi, avec le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, tenue le 26 avril.Sur les marchés obligataires, la poussée de fièvre sur la dette italienne a ravivé de mauvais souvenirs, mais la zone euro reste loin de la crise de la dette de 2011, même si la BCE a prévu de normaliser progressivement sa politique à partir de la fin de l'année, ce qui est à terme synonyme de hausse des taux d'intérêt.Le président italien, Sergio Mattarella, a mené de nouvelles consultations mardi avant de décider s'il nomme Giuseppe Conte, un juriste inconnu du grand public, proposé par la coalition dirigée par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), pour diriger un gouvernement populiste.Il n'était pas facile "d'éviter le bruit excessif autour de la situation politique italienne, mais l'attention reste centrée sur le FOMC et la communication de la BCE" de jeudi, a expliqué Stephen Innes, chef des transactions en Asie Pacifique de Oanda, dans une note à ses clients.Vers 06H15 GMT, l'or s'échangeait à 1.290,80 dollars, contre 1.291,15 la veille. Lundi, il était tombé à 1.282,18 dollars, son plus bas niveau depuis fin décembre.Le bitcoin évoluait à 7.909,35 dollars, contre 8.108,52 dollars mardi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3757 yuans pour un dollar contre 6,3675 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Cours de mercredi Cours de mardi---------------------------------------06H15 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1764 1,1779EUR/JPY 129,94 130,62EUR/CHF 1,1675 1,1693EUR/GBP 0,8774 0,8770USD/JPY 110,45 110,90USD/CHF 0,9925 0,9928GBP/USD 1,3407 1,3432afp/lk(AWP / 23.05.2018 08h49)