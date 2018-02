L'euro baisse un peu face au dollar dans un marché prudent

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu face au dollar lundi, les cambistes restant attentistes avant la publication mercredi des minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed), dans un marché sans grand élan en l'absence des investisseurs américains en raison d'un jour férié.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2383 dollar contre 1,2410 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 132,10 yens pour un euro contre 131,92 yens vendredi soir.Le billet vert montait aussi face à la monnaie nipponne, à 106,68 yens pour un dollar contre 106,30 yens vendredi."Le dollar a repris quelques forces vendredi après avoir été sous pression pendant le reste de la semaine", aidé principalement par un nouvel accès d'aversion pour les actifs à risque, a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.Lundi, le marché se stabilisait alors que les cambistes américains resteront absents en raison d'un jour férié aux États-Unis."Le principal sujet de discussion entre investisseurs est de savoir si la tendance à l'affaiblissement du dollar est proche de la fin", a noté M. Anthis.Dans ce contexte, les cambistes attendaient la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), en quête d'indices sur l'état d'esprit des banquiers centraux, a expliqué M. Anthis.La récente accélération de la hausse des prix à la consommation renforce la probabilité d'un prochain nouveau relèvement des taux directeurs de la Fed, un mouvement qui a temporairement pesé sur les marchés d'actions américains et porté le billet vert.Mais les analystes s'accordent à dire que les récentes données sur l'inflation n'ont fait que confirmer l'opinion du marché, qui s'attend dans l'ensemble à ce que la Fed relève ses taux en mars, pour procéder sur l'année à trois relèvements de taux.La hausse des taux de la Fed rend le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif pour les investisseurs.Vers 14H00, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,60 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3976 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1527 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9308 franc pour un dollar.La monnaie chinoise n'était pas cotée lundi en raison des congés du Nouvel an lunaire. Elle avait terminé mercredi à 6,3415 yuans pour un dollar.L'once d'or a fini à 1.347,40 dollars au fixing du matin, contre 1.352,10 dollars vendredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 10.947,03 contre 10.102,59 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------14H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2383 1,2410EUR/JPY 132,10 131,92EUR/CHF 1,1527 1,1506EUR/GBP 0,8860 0,8849USD/JPY 106,68 106,30USD/CHF 0,9308 0,9272GBP/USD 1,3976 1,4024acd/LyS(AWP / 19.02.2018 15h03)