L'euro baisse un peu face au dollar en attendant la BCE

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu face au dollar jeudi, dans un marché prudent dans l'attente d'une décision monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), les cambistes gardant aussi toujours un oeil sur les risques de guerre commerciale mondiale.Vers 10H00 GMT (11H00 HEC), l'euro valait 1,2383 dollar, contre 1,2411 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 131,37 yens pour un euro contre 131,64 yens la veille au soir.Le billet vert se stabilisait face à la monnaie nipponne, à 106,09 yens pour un dollar contre 106,07 yens mercredi soir."Jeudi, le marché va se concentrer sur la décision de BCE et sur les pensées de Mario Draghi (le président de l'institution, ndlr) sur les progrès enregistrés en zone euro", a observé Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities.M. Draghi s'exprimera devant la presse à partir de 13H30 GMT."Les investisseurs ont hâte de savoir si le chef de la BCE est prêt à commencer à modifier le discours de la banque centrale et à préparer les opérateurs de marchés à la diminution progressive du programme de rachats d'actifs", a expliqué M. Anthis.De son côté, le dollar se reprenait deux jours après la démission de Gary Cohn, conseiller économique en chef de Donald Trump, opposé à la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium ce qui a ravivé les craintes d'une guerre commerciale.Ces craintes étaient d'ailleurs quelque peu apaisées par la Maison Blanche qui a évoqué mercredi la possibilité de dérogations pour le Mexique et le Canada.Mais Washington n'a pas écarté le risque d'une confrontation commerciale avec l'Union européenne (UE) qui de son côté prépare des représailles ciblées. La Chine a promis pour sa part jeudi "une réponse appropriée et nécessaire".Vers 10H00 GMT, la monnaie chinoise baissait face au billet vert, à 6,3373 yuans pour un dollar contre 6,3254 yuans mercredi à 15H30 GMT.L'once d'or valait 1.325,27 dollars, contre 1.329,40 dollars mercredi au fixing du soir.Le bitcoin valait 10.064,73 dollars contre 9.939,52 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------10H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2383 1,2411EUR/JPY 131,37 131,64EUR/CHF 1,1703 1,1709EUR/GBP 0,8931 0,8931USD/JPY 106,09 106,07USD/CHF 0,9452 0,9435GBP/USD 1,3864 1,3896bur-acd/php(AWP / 08.03.2018 11h09)