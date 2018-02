L'euro baisse un peu face au dollar, la livre britannique monte

Londres (awp/afp) - L'euro baissait un peu face au dollar jeudi mais le marché se focalisait sur le Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre (BoE) a soutenu les attentes d'une prochaine hausse des taux au premier semestre 2018.Vers 14H00 GMT (15H00 HEC), l'euro valait 1,2252 dollar, contre 1,2269 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait également du terrain face à la devise japonaise, à 133,55 yens pour un euro contre 134,07 yens mercredi soir.Le billet vert aussi baissait face à la monnaie nipponne, à 109,01 yens pour un dollar contre 109,28 yens la veille.la livre britannique montait face à la monnaie unique européenne, à 87,89 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,3940 dollar pour une livre.La Banque d'Angleterre a relevé jeudi ses prévisions de croissance pour le Royaume-Uni et prévenu d'un resserrement monétaire peut-être plus marqué si l'économie continue de s'améliorer.Les commentaires de la BoE "sont arrivés à point nommé" car le renforcement du dollar en début de semaine fait que les cambistes ont pu effectuer des achats à bon compte, a observé David Madden, analyste chez CMC Markets.L'institution a par ailleurs laissé, comme attendu, à l'unanimité sa politique monétaire inchangée lors de la première réunion de l'année de son Comité de politique monétaire (CPM)."Le CPM veut ramener l'inflation à son objectif à plus court terme qu'auparavant, donc nous pensons que les taux d'intérêts vont monter plus vite que ne l'attendent les marchés", ont estimé les analystes de Capital Economics.La BoE a maintenu ses prévisions pour l'inflation à fin 2018 et 2019, à respectivement 2,4% et 2,2%, contre un objectif de 2%."Nous pensons que la prochaine hausse pourrait avoir lieu en août. Si elle a lieu dès mai, la BoE va avoir besoin de convaincre que le contexte économique et politique britannique justifie un rythme aussi soutenu", ont pour leur part estimé les analystes de Barclays.Par ailleurs, le dollar reculait un peu face à l'euro après des gains marqués sur les quatre dernières séances. Le dollar avait notamment profité mercredi de l'accord sur le budget scellé entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate du Sénat américain, qui vise à écarter le risque d'une paralysie fédérale jeudi soir.Les dépenses publiques américaines devraient fortement augmenter dans les deux prochaines années, selon cet accord dont les montants exacts n'ont pas été rendus publics, et qui doit encore être adopté par un vote des sénateurs, puis par la Chambre des représentants."L'accord n'est pas encore garanti, mais il mettra fin pendant deux ans au risque d'une fermeture de l'administration, ce qui empoisonnait le Congrès et happait l'attention des marchés", a commenté Jasper Lawler, analyste chez London Capital Group.Du côté de l'euro, l'Allemagne a enregistré en 2017 un excédent commercial de 244,9 milliards d'euros, en légère baisse sur un an malgré des exportations qui ont atteint un nouveau niveau record, a indiqué jeudi l'Office fédéral des statistiques.Par ailleurs, les marchés reprenaient leur souffle après la forte volatilité du début de la semaine."Avec un retour de la volatilité, il est possible que certains cambistes délaissent leurs positions de pari sur une baisse des cours du dollar", a commenté Lee Hardman, analyste chez MUFG.Vers 14H00 GMT, la devise suisse montait face à l'euro, à 1,1493 franc suisse pour un euro, atteignant même vers 16H25 GMT 1,1447 franc, son niveau le plus fort en quatre mois. Elle montait aussi face à la devise américaine, à 0,9381 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a fini en baisse face au billet vert, à 6,3298 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,2778 yuans mercredi à la même heure, quand elle avait atteint son niveau de fin d'échanges le plus fort depuis début août 2015, avant la dévaluation surprise de la devise chinoise.L'once d'or a fini à 1.315,45 dollars au fixing du soir - après avoir atteint vers 12H25 GMT 1.307,13 dollars, son niveau le plus faible en un mois - contre 1.324,65 dollars mercredi.Le bitcoin valait 8.278,66 dollars, contre 8.104,80 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------17H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2252 1,2269EUR/JPY 133,55 134,07EUR/CHF 1,1493 1,1571EUR/GBP 0,8789 0,8839USD/JPY 109,01 109,28USD/CHF 0,9381 0,9431GBP/USD 1,3940 1,3881bur-js/acd/az(AWP / 08.02.2018 17h59)