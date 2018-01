L'euro bondit à son plus haut niveau en trois ans face au dollar

New York (awp/afp) - L'euro a bondi vendredi face au dollar à son plus haut niveau depuis décembre 2014, dopé par l'annonce d'un accord politique en Allemagne au lendemain de commentaires plus optimistes que prévu de la Banque centrale européenne.Vers 22H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,2195 dollar, contre 1,2030 dollar jeudi vers 22H00 GMT après être monté jusqu'à 1,2218 dollar vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne gagnait également du terrain face à la devise japonaise, à 135,43 yens pour un euro contre 133,87 yens la veille.Le billet vert baissait face à la monnaie nipponne, à 111,06 yens pour un dollar contre 111,29 yens la veille.La monnaie unique a profité de l'avancée dans les pourparlers en vue d'une coalition gouvernementale en Allemagne avec un accord de principe entre la chancelière conservatrice Angela Merkel et les sociaux-démocrates. Une nouvelle encourageante pour la première économie de la zone euro, sans majorité depuis les élections législatives de septembre.L'euro a ainsi poursuivi son élan, la monnaie unique ayant déjà bénéficié la veille de propos jugés optimistes de la BCE.Selon le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, si l'économie de la zone euro continue de croître et que l'inflation continue de se diriger vers le niveau cible de 2%, le Conseil des gouverneurs pourrait "réviser tôt" en 2018 les éléments de langage liés à sa position et ses attentes en matière de politique monétaire."Même si cela ne veut pas dire que la BCE va commencer à resserrer sa politique monétaire tout de suite puisqu'elle va continuer à acheter massivement de la dette jusque septembre 2018, cela montre que la discussion est vraiment ouverte", a estimé Eric Viloria de Wells Fargo.Toutefois, a nuancé Michael Hewson de CMC Markets, "je me demande si la BCE ne va pas devoir modérer le ton confiant qu'elle avait en décembre" du fait de la force de la monnaie unique.Le renforcement de l'euro n'est en effet pas forcément une bonne nouvelle pour la banque centrale, car s'il est trop prononcé, il risque de mettre à mal ses efforts visant à faire s'accélérer l'inflation.De son côté, le billet vert n'a pas réussi à tirer parti de l'annonce d'une légère accélération de l'inflation sous-jacente aux États-Unis en décembre, à 1,8%."Cela n'a pas modifié fondamentalement de la perspective, assez partagée, de voir la Réserve fédérale relever ses taux directeurs trois fois cette année", a souligné M. Viloria.La livre britannique de son côté a grimpé en cours de séance "après des informations de presse selon lesquelles l'Espagne et les Pays-Bas seraient ouverts à l'idée d'un +Brexit en douceur+" ce qui pourrait faciliter les négociations en cours, a indiqué Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange.Vers 22H00 GMT, elle se stabilisait face à la monnaie unique européenne, à 88,81 pence pour un euro. Face au billet vert, elle grimpait à 1,3731 dollar pour une livre, un sommet depuis l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE) fin juin 2016.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1806 franc suisse pour un euro - atteignant même vers 21H55 GMT 1,1811 franc, son niveau le plus faible en trois ans. La monnaie suisse montait face à la devise américaine, à 0,9681 franc pour un dollar.La monnaie chinoise a terminé en nette hausse face au billet vert, à 6,4690 yuans pour un dollar à 15H30 GMT - son niveau le plus fort depuis fin avril 2016 - contre à 6,5063 yuans jeudi vers 15H30.L'once d'or a fini à 1.326,80 dollars au fixing du soir - après être montée vers 10H35 GMT à 1.333,27 dollars, son niveau le plus fort depuis mi-septembre - contre 1.323,05 dollars jeudi.Le bitcoin valait 13.761,66 dollars contre 13.374,39 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------22H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2195 1,2030EUR/JPY 135,43 133,87EUR/CHF 1,1806 1,1741EUR/GBP 0,8881 0,8886USD/JPY 111,06 111,29USD/CHF 0,9681 0,9760GBP/USD 1,3731 1,3537acd-jum/alb/pb(AWP / 12.01.2018 23h10)