L'euro chute sous 1,16 dollar, plombé par l'Italie

Londres (awp/afp) - L'euro chutait mardi face au dollar, tombant sous les 1,16 dollar à un niveau plus vu depuis juillet 2017, alors que les marchés s'inquiètent de nouvelles élections en Italie.Vers 09H00 GMT (11H00 heure de Paris), la monnaie unique européenne valait 1,1547 dollar, contre 1,1625 dollar lundi à 21H00 GMT. Vers 08h30 GMT, elle valait 1,1531, son plus bas niveau depuis juillet.Le devise européenne chutait également face à la monnaie nippone, à 125,43 yens, contre 127,19 yens lundi soir. Quelques minutes plus tôt, elle a touché 125,10 yens, son plus bas niveau depuis fin juin.Le dollar reculait lui aussi face à la devise japonaise, à 108,64 yens contre 109,42 yens lundi soir.L'euro a chuté brutalement juste avant l'ouverture de la séance européenne, après s'être maintenu durant les échanges asiatiques, et alors que les Bourses de Milan, puis de Madrid perdaient plus de 3%.Le "spread" (l'écart) entre les taux italiens et allemands, de son côté, a bondi au-dessus des 300 points de base, alors que cet indicateur est vu comme le symbole de la confiance des marchés dans la zone euro.Celui-ci tournait autour de 130 points il y a deux semaines et avait clôturé lundi à 235 points, son plus haut niveau depuis novembre 2013.Plusieurs analystes ont expliqué cette chute par la perspective de nouvelles élections en Italie, alors que la situation politique "obscurcit les relations entre l'Union européenne et l'Italie", a fait observer Fiona Cincotta, analyste à City Index.Alors que les marchés avaient initialement bien pris le veto présidentiel à un ministre des Finances eurosceptique, faisant éclater la coalition entre la Ligue (extrême droite) et le M5S (populiste), la perspective de nouvelles élections inquiète dorénavant."Les derniers sondages montrent (que la Ligue) pourrait gagner des voix et des sièges, devenant un acteur institutionnel et politique encore plus incontournable que maintenant", ont expliqué les analystes de Saxo Banque.Le président italien, Sergio Mattarella, a chargé lundi Carlo Cottarelli, 64 ans, ancien haut responsable du Fonds monétaire international (FMI) et incarnation de l'austérité budgétaire, de former un gouvernement jusqu'à la tenue de nouvelles élections, qui auront lieu vraisemblablement à l'automne ou, "au plus tard", début 2019."Ce qui nous laisse 3-4 mois d'incertitudes d'ici à un vote qui pourrait être considéré comme un référendum sur l'appartenance à la zone euro", a explique Kit Juckes, analyste Société Générale.Selon Neil Wilson, de Markets.com, le seuil de 1,15 dollar pour un euro est un seuil symbolique.La situation a en revanche profité au yen japonais, traditionnelle valeur refuge, qui montait nettement face aux principales devises.Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.303,93 dollars, contre 1.298,11 dollars lundi.La monnaie chinoise valait 6,4208 yuans pour un dollar, contre 6,3993 yuans lundi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 7.120,05 dollars, contre 7.214,80 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1547 1,1625EUR/JPY 125,43 127,19EUR/CHF 1,1475 1,1553EUR/GBP 0,8720 0,8733USD/JPY 108,64 109,42USD/CHF 0,9940 0,9936GBP/USD 1,3244 1,3311bur-ktr/js/pan(AWP / 29.05.2018 11h24)