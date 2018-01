L'euro continue à monter face à un dollar affaibli

Tokyo (awp/afp) - L'euro continuait à progresser vendredi face à un dollar affaibli par des indicateurs contrastés publiés la veille, dans un marché suspendu à la réunion de la Banque centrale européenne la semaine prochaine sur fond de spéculation sur un resserrement de sa politique.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2260 dollar, contre 1,2243 dollar jeudi vers 22H00 GMT. La devise européenne avait atteint mercredi en cours d'échanges asiatiques 1,2323 dollar, son niveau le plus fort depuis la mi-décembre 2014.La monnaie unique européenne baissait légèrement face à la devise japonaise, à 135,83 yens contre 135,92 yens jeudi soir.Le billet vert reculait aussi face à la monnaie nipponne, à 110,80 yens contre 111,02 yens la veille au soir.L'euro poursuivait dans les échanges asiatiques sa progression au-dessus du seuil de 1,22 dollar alors que les investisseurs sont dans l'attente de la réunion de la BCE la semaine prochaine et d'un vote crucial pour la formation d'une coalition en Allemagne ce week-end, relevaient les analystes."La BCE devrait dire que les discussions en vue d'une normalisation (de sa politique monétaire) ont commencé mais, en même temps, faire des remarques concernant le renforcement de l'euro", a expliqué Minori Uchida, stratégiste chez Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.Plusieurs responsables de la BCE ont indiqué récemment qu'il était envisageable que l'institution de Francfort commence à resserrer sa politique monétaire cette année.Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a estimé mardi qu'il serait "approprié" que cessent les rachats massifs d'actifs en 2018.De son côté, fin décembre, Benoit Coeuré, membre du directoire de la BCE, avait évoqué "une chance raisonnable" d'arrêter à l'automne ce programme de rachat d'actifs, démarré en 2015 et destiné à stimuler l'économie de la zone euro. Cet arrêt serait un préalable à un relèvement des taux d'intérêt ultérieur.Toutefois, des voix au sein de la banque centrale commencent à s'inquiéter du renchérissement rapide de l'euro qui risque de peser sur les marges des exportateurs de la région, voire sur une hausse des prix à la consommation qui peine déjà à accélérer. Selon une nouvelle estimation officielle publiée mercredi, l'inflation dans la zone euro a ralenti en décembre à 1,4%.Par ailleurs, "nous continuons à regarder de près les développements politiques en Allemagne, qui peuvent être utilisés comme excuse pour vendre l'euro, même si l'impact direct sur l'économie est limité", a souligné Minori Uchida.Après la tenue de pourparlers préliminaires début janvier, le SPD, la CDU d'Angela Merkel et ses alliés bavarois de la CSU se sont mis d'accord sur un premier document programmatique commun pour un éventuel futur gouvernement.Celui-ci doit être approuvé par les quelque 600 délégués sociaux-démocrates dimanche. Or des fédérations régionales du parti et des figures du mouvement ont déjà signifié leur opposition à toute nouvelle grande coalition et au contenu du document.De son côté, le billet vert demeurait faible au lendemain de la publication de données économiques mitigées aux Etats-Unis, les mises en chantier en décembre et l'activité économique dans la région de Philadelphie en janvier ayant déçu.Le dollar ne parvenait pas par ailleurs à profiter de l'annonce du vote à la Chambre des représentants américaine jeudi soir d'un budget provisoire pour éviter la paralysie des administrations fédérales. La date butoir pour éviter le "shutdown" est fixée à vendredi soir minuit. D'ici là, le Sénat doit approuver à son tour une telle mesure sous peine de mettre au chômage forcé des centaines de milliers de fonctionnaires.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,20 pence pour un euro et se stabilisait face au billet vert à 1,3899 dollar. En séance mercredi, la livre sterling avait atteint 1,3913 dollar un nouveau sommet depuis le 24 juin 2016, date de l'annonce de la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne (UE).La devise suisse était stable face à l'euro à 1,1735 franc suisse pour un euro, et monte face à la devise américaine à 0,9571 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3950 yuans pour un dollar contre 6,4200 yuans pour un dollar jeudi à 15H30 GMT - son niveau en fin d'échanges le plus fort depuis début septembre 2015.Le bitcoin valait 11.568,44 dollars contre 11.620,11 dollars jeudi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg. Le bitcoin était tombé en séance mercredi à 9.185,60 dollars, son prix le plus bas depuis début décembre et une dégringolade de plus de 50% depuis son sommet historique du 18 décembre dernier à 19.511 dollars.Cours de vendredi Cours de jeudi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2260 1,2243EUR/JPY 135,83 135,92EUR/CHF 1,1735 1,1737EUR/GBP 0,88204 0,8809USD/JPY 110,80 111,02USD/CHF 0,9571 0,9586GBP/USD 1,3899 1,3898bur-alb/Dt/pb/psb/spi(AWP / 19.01.2018 09h21)