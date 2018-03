L'euro continue à monter face au dollar après la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro continuait à progresser jeudi face au dollar, au lendemain du relèvement attendu des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a par ailleurs maintenu sa prévision de trois hausses au total cette année et s'est montrée prudente concernant l'inflation.Vers 07H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2353 dollar contre 1,2338 dollar mercredi à 21H00 GMT et 1,2242 dollar mardi soir.La monnaie unique européenne baissait un peu face à la devise japonaise, à 130,75 yens pour un euro contre 130,85 yens mercredi soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 105,84 yens pour un dollar contre 106,05 yens la veille au soir.A l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours, la Fed a annoncé une hausse de taux d'intérêt d'un quart de point et le maintien de sa perspective de deux autres hausses d'un quart de point cette année. Elle a en revanche revu à la hausse la cadence prévue pour l'an prochain, à trois hausses.Selon, les analystes, le marché a été déçu par la décision de la Fed de ne pas avoir élevé ses perspectives de relèvements de taux d'intérêts à quatre dès cette année. Ces hausses rendent le billet vert plus rémunérateur et plus attractif, ce qui déclenche généralement des mouvements de vente s'il existe une déception sur le rythme de progression des taux.Pour Stephen Innes de OANDA, l'euro devrait rester dans une tendance haussière. "Alors que la politique de la Fed arrive à maturité, la BCE n'en est qu'aux premiers stades du débat sur sa politique monétaire et la possibilité de profiter d'un changement de politique de la BCE devrait revenir à la mode ", a-t-il déclaré dans un commentaire.Par ailleurs, la prise de parole du nouveau président de l'institution, Jerome Powell, lors de sa conférence de presse a été moins ferme que l'avait anticipé les cambistes. Le nouveau président de la banque centrale a notamment indiqué qu'il ne voyait pas de signe d'une accélération de l'inflation pour le moment aux Etats-Unis, ce qui représente une pression moins forte pour effectuer des relèvements de taux."La première conférence de presse de Powell était assez anodine", a relevé Yoshimasa Maruyama de SMBC Nikko, estimant le nouveau président de la Fed "allait maintenir le cap de l'ex-présidente" Janet Yellen. "Ses débuts ont été un succès en terme de stabilité des marchés financiers", a-t-il ajouté .La monnaie chinoise valait 6,3186 yuans pour un dollar contre 6,3232 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.006,58 dollars contre 8.895,59 dollars mercredi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mardi-----------------------------------07H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2353 1,2338EUR/JPY 130,75 130,85EUR/CHF 1,1718 1,1719EUR/GBP 0,8730 0,8725USD/JPY 105,84 106,05USD/CHF 0,9486 0,9497GBP/USD 1,4150 1,4141bur-php/spi(AWP / 22.03.2018 08h54)