L'euro continue à monter face au dollar après la reprise à Wall Street

Tokyo (awp/afp) - L'euro continuait à monter face au dollar mardi, la devise américaine étant délaissée par les investisseurs au profit d'achats sur les marchés actions qui se rétablissent après la violente correction de la semaine dernière.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2315 dollar, contre 1,2291 dollar lundi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait en revanche face à la devise japonaise, à 133,12 yens pour un euro contre 133,53 yens lundi soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 108,03 yens pour un dollar contre 108,64 yens la veille.Le dollar a effacé une partie de ses gains de la semaine dernière face à ses principaux rivaux alors que les marchés actions rebondissent car la hausse du cours des actions encourage les investisseurs à prendre plus de risques, selon des analystes."Le dollar américain s'est négocié à la baisse du fait que les cambistes ont pris en compte le rebondissement des marchés boursiers mondiaux", a ainsi déclaré dans un commentaire Stephen Innes de OANDA.La semaine dernière avait été marquée par une très forte volatilité sur les marchés d'actions, déclenchée par la dégringolade des indices new-yorkais. Cela avait poussé les investisseurs à privilégier les valeurs refuges comme le dollar, donnant ainsi un coup de pouce au billet vert.Mais ce sentiment pourrait s'inverser avec des données sur l'inflation cette semaine aux États-Unis et en Europe. Les prix à la consommation aux États-Unis et l'inflation allemande pour le mois de janvier sont attendus mercredi.L'annonce d'une augmentation significative des salaires en janvier aux États-Unis le 2 février avait déclenché la chute des indices américains.Cette tendance a ravivé le spectre d'une accélération de l'inflation et la crainte des investisseurs de voir la Réserve fédérale américaine (Fed) resserrer sa politique monétaire plus rapidement que prévu, en particulier en procédant cette année à plus de trois hausses de ses taux d'intérêt.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait très légèrement face à la monnaie unique européenne, à 88,90 pence pour un euro, et se renforçait face au billet vert, à 1,3852 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1534 franc suisse pour un euro, comme face à la devise américaine, à 0,9365 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,3362 yuans pour un dollar contre 6,3275 yuans lundi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 8.710,27 dollars, contre 8.825,00 dollars lundi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2315 1,2291EUR/JPY 133,12 133,53EUR/CHF 1,1534 1,1547EUR/GBP 0,8890 0,8883USD/JPY 108,03 108,64USD/CHF 0,9365 0,9395GBP/USD 1,3852 1,3837bur/php/spi(AWP / 13.02.2018 08h37)