L'euro continue à monter face au dollar, au plus haut depuis plus de trois ans

Tokyo (awp/afp) - L'euro poursuivait sa hausse face au dollar lundi, évoluant à ses plus hauts niveaux depuis plus de trois ans, toujours porté par l'annonce d'un accord politique en Allemagne et après des commentaires plus optimistes que prévu de la Banque centrale européenne (BCE).Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2209 dollar, contre 1,2195 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne perdait du terrain face à la devise japonaise, à 135,36 yens pour un euro contre 135,43 yens vendredi.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 110,86 yens pour un dollar contre 111,06 yens vendredi.La monnaie unique a profité en fin de semaine de l'avancée dans les pourparlers en vue d'une coalition gouvernementale en Allemagne avec un accord de principe entre la chancelière conservatrice Angela Merkel et les sociaux-démocrates. Une nouvelle encourageante pour la première économie de la zone euro, sans majorité depuis les élections législatives de septembre.L'euro a par ailleurs bénéficié de propos jugés optimistes de la BCE.Selon le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de l'institution, si l'économie de la zone euro continue de croître et que l'inflation continue de se diriger vers le niveau cible de 2%, le Conseil des gouverneurs pourrait "réviser tôt" en 2018 les éléments de langage liés à sa position et ses attentes en matière de politique monétaire.Le renforcement de l'euro n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la banque centrale, car s'il est trop prononcé, il risque de mettre à mal ses efforts visant à faire s'accélérer l'inflation."Les minutes de la BCE et la diminution du risque politique devraient continuer à porter le sentiment du marché", a estimé Stephen Innes, responsable des changes pour l'Asie Pacifique de OANDA."Mais les marchés surveilleront attentivement cette semaine les déclarations des responsables de l'institution, (Jens) Weidmann et (Benoît) Coeuré", a-t-il poursuivi.Avec un jour férié ce lundi aux Etats-Unis pour le Martin Luther King Day et un calendrier macroéconomique dégarni cette semaine, "le dollar pourrait continuer à reculer en l'absence de catalyseur", a ajouté Stephen Innes.Le yen, lui, progressait face au dollar et à l'euro après un discours du gouverneur de la Banque du Japon (BoJ) Haruhiko Kuroda ce lundi matin, a expliqué à l'AFP Marito Ueda, cambiste chez FX Prime.Lors d'une réunion avec des responsables de la BoJ en région, M. Kuroda a jugé que l'économie japonaise continuait à se renforcer, ce qui devrait permettre de se rapprocher de l'objectif d'inflation de 2%, maintes fois repoussé. La BoJ poursuivra ses mesures d'assouplissement jusqu'à ce que la cible soit atteinte de "manière stable", a-t-il promis.Pour Marito Ueda, le gouverneur de la BoJ n'a ainsi "pas clairement démenti les spéculations sur un resserrement (de la politique monétaire de l'institution, NDLR), tout en conservant son évaluation optimiste de l'économie", ce qui expliquait la poursuite de la progression de la devise japonaise.L'annonce par la BoJ il y a une semaine d'une légère réduction de ses achats mensuels d'obligations à long terme avait réveillé les spéculations sur un possible resserrement monétaire dans les mois à venir et fait nettement progresser le yen.Vers 07H00 GMT, la livre britannique baissait face à la monnaie unique européenne, à 88,86 pence pour un euro. Face au billet vert, elle montait, à 1,3740 dollar pour une livre.La devise suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,1805 franc suisse pour un euro, et montait face à la devise américaine, à 0,9669 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,4397 yuans pour un dollar contre 6,4690 yuans vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 13.749,40 dollars contre 13.761,66 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2209 1,2195EUR/JPY 135,36 135,43EUR/CHF 1,1805 1,1806EUR/GBP 0,8886 0,8881USD/JPY 110,86 111,06USD/CHF 0,9669 0,9681GBP/USD 1,3740 1,3731bur-php/ggy/spi(AWP / 15.01.2018 08h59)