L'euro continue à progresser face au dollar

Tokyo (awp/afp) - L'euro progressait encore jeudi face au dollar au lendemain de la publication de données plus fortes qu'attendu sur l'inflation en janvier aux États-Unis qui n'ont finalement pas déstabilisé les places financières.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2465 dollar, contre 1,2451 dollar mercredi vers 22H00 GMT et 1,2350 dollar mardi soir.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 132,71 yens pour un euro contre 133,26 yens mercredi soir.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 106,41 yens pour un dollar contre 107,03 yens la veille."Le calme est largement revenu sur les marchés boursiers... La confiance des investisseurs dans l'économie mondiale n'a pas été perdue", a déclaré Makoto Noji, chef de la stratégie de change et des obligations à SMBC Nikko.Un rapport sur le niveau des salaires aux États-Unis ayant fait état de pressions inflationnistes il y a dix jours avait été à l'origine d'un mouvement de panique boursière et d'un réflexe de refuge vers le dollar."Cette confiance (des investisseurs) a permis de maintenir les flux financiers en provenance des pays émergents. Cela a entraîné une baisse du dollar, la principale monnaie mondiale, contre d'autres monnaies", a-t-il déclaré à l'AFP.Selon des analystes, le billet vert reste à la peine car il est trop tôt pour commencer à intégrer aux cours la possibilité de voir la banque centrale américaine (Fed) procéder à plus de trois hausses de taux cette année, selon des analystes.Le dollar était reparti en nette hausse mercredi après l'annonce d'une accélération de la hausse des prix aux Etats-Unis, en janvier par rapport a décembre, à 0,5% contre 0,4% attendu par les analystes.Une accélération de l'inflation laisse en effet entrevoir aux investisseurs la possibilité d'un resserrement de politique monétaire de la Fed plus rapide que prévu, un scénario a priori favorable au billet vert.Cependant, le dollar a rapidement repris sa tendance baissière et les marchés actions ont finalement affiché des performances positives."Les investisseurs ont également suivi les données sur les ventes au détail qui ont suggéré un recul en matière de consommation et donc une tension inflationniste moins grande dans les prochains mois", a remarqué mercredi depuis New York Sam Stovall de CFRA.L'indice des ventes au détail, reflet de l'évolution des dépenses de consommation des ménages, communiqué également mercredi, a reculé en janvier à la surprise des analystes, limitant les pressions inflationnistes.Par ailleurs, le PCE, l'indice favori de la Fed concernant l'inflation sur les dépenses réelles des consommateurs, dont l'évolution est généralement plus faible que celle publiée mercredi, ne sera dévoilé que dans quelques jours.Vers 07H00 GMT, la livre britannique était stable face à la monnaie unique européenne, à 88,99 pence pour un euro. La livre sterling se renforçait très légèrement face au billet vert, à 1,4007 dollar pour une livre.La devise suisse montait face à l'euro, à 1,1560 franc suisse pour un euro, ainsi que face à la devise américaine, à 0,9274 franc pour un dollar.La monnaie chinoise n'était pas cotée jeudi en raison des congés du nouvel an lunaire. Elle valait 6,3415 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.697,26 dollars, contre 9.304,99 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2465 1,2451EUR/JPY 132,71 133,26EUR/CHF 1,1560 1,1571EUR/GBP 0,8899 0,8895USD/JPY 106,41 107,03USD/CHF 0,9274 0,9293GBP/USD 1,4007 1,3998bur/php/spi(AWP / 15.02.2018 08h59)