L'euro continue monte face au dollar en attendant une réunion de la BCE

Paris (awp/afp) - L'euro continuait à monter mercredi face au dollar, à la veille d'une réunion de la Banque centrale européenne (BCE) qui devrait retarder l'heure d'amorcer la fin de son vaste soutien à l'économie pour éviter d'attiser les tensions politiques et financières du moment.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2423 dollar, contre 1,2404 dollar mardi vers 22H00 GMT et 1,2336 dollar lundi soir.La monnaie unique européenne baissait en revanche face à la devise japonaise à 131,21 yens contre 131,64 yens la veille au soir.Le billet vert reculait également mais plus fortement face à la monnaie nipponne, à 105,62 yens contre 106,13 yens mardi."L'euro a regagné tout le terrain perdu dans le sillage des élections italiennes, qui ont conduit à un parlement sans majorité et aux bons résultats des partis extrémistes et antisystème dans la troisième économie de la zone euro", a commenté Omer Esiner de Commonwealth Foreign Exchange. Mais "la perspective d'une période d'incertitudes politiques en Italie n'est pas nouvelle pour les investisseurs", a-t-il ajouté.Dans ce contexte, la monnaie unique a profité, selon lui, "de la faiblesse du dollar" alors que les cambistes "se projettent déjà à la réunion jeudi du Conseil des gouverneurs de la BCE".Sauf immense surprise, les taux directeurs seront maintenus au plus bas et le vaste programme de rachats d'actifs sera confirmé jusqu'en septembre à un rythme diminué de moitié depuis janvier, soit 30 milliards d'euros par mois, selon les observateurs. Mais toute la question est de savoir quand l'institution de Francfort durcira le ton face à une conjoncture solide en zone euro.Aux États-Unis, Gary Cohn, principal conseiller économique de Donald Trump, a annoncé mardi sa démission après la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium. Un départ qui a poussé mercredi les Bourses asiatiques à évoluer dans le rouge.Cet ancien numéro deux de la banque Goldman Sachs, vent debout contre la politique du magnat de l'immobilier sur ce dossier, rejoint l'impressionnante liste de proches collaborateurs de M. Trump ayant déjà quitté le navire.Le président de la Chambre des représentants, le républicain Paul Ryan, a de son côté appelé mardi le président américain à renoncer à ce projet pour éviter une guerre commerciale risquée avec les partenaires des États-Unis.La plupart des partenaires commerciaux de Washington ont clairement indiqué qu'ils n'entendaient pas rester les bras croisés.Le Mexique entre autres, qui fait partie avec les Etats-Unis et le Canada de l'accord nord-américain de libre-échange (Aléna), a menacé mardi de taxer à son tour les biens américains "sensibles politiquement", tandis que l'Union européenne doit détailler mercredi sa stratégie de riposte.La monnaie chinoise valait 6,3252 yuans pour un dollar contre 6,3145 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 10.512,95 dollars contre 10.790,359 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2423 1,2404EUR/JPY 131,21 131,64EUR/CHF 1,1643 1,1668EUR/GBP 0,8938 0,8932USD/JPY 105,62 106,13USD/CHF 0,9373 0,9407GBP/USD 1,3899 1,3888afp/rp(AWP / 07.03.2018 08h44)