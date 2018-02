L'euro en baisse face au dollar après la Fed

Paris (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar jeudi au lendemain d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed) qui s'attend à une remontée de l'inflation cette année.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2394 dollar, contre 1,2413 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,75 yens pour un euro contre 135,57 yens mercredi soir.Le billet vert gagnait lui aussi du terrain face à la monnaie nipponne, à 109,53 yens pour un dollar contre 109,22 yens la veille.A l'issue de la dernière réunion de la Fed avec Janet Yellen à sa tête, la banque centrale a affirmé mercredi s'attendre à ce que l'inflation remonte cette année pour se stabiliser à moyen terme autour de la cible de 2%.Selon des analystes, la Fed s'est montrée un peu plus +faucon+ dans le compte-rendu de sa réunion en faisant part d'un risque plus grand de voir l'inflation augmenter. Dans le langage de la banque centrale, les "faucons" plus inquiets de l'inflation veulent relever les taux plus vite que les "colombes".Les analystes s'attendent désormais à voir trois hausses de taux cette année , si ce n'est quatre. Cette dernière hypothèse n'était pas envisagée il y a seulement quelques semaines.La Fed, qui avait relevé les taux d'un quart de point de pourcentage en décembre, les a laissé mercredi inchangés entre 1,25% et 1,50%.Par ailleurs, les cambistes ont digéré mercredi le ralentissement moins marqué que prévu des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis en janvier.Vers 07H00 GMT, la livre britannique montait très légèrement face à la monnaie unique européenne, à 87,46 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,4171 dollar pour une livre.La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,1570 franc suisse pour un euro, et plus nettement face à la devise américaine, à 0,9336 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,2977 yuans pour un dollar contre 6,2888 yuans mercredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 10.087,97 dollars contre 9.958,65 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi-------------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2394 1,2413EUR/JPY 135,75 135,57EUR/CHF 1,1570 1,1561EUR/GBP 0,8746 0,8751USD/JPY 109,53 109,22USD/CHF 0,9336 0,9313GBP/USD 1,4171 1,4186afp/al(AWP / 01.02.2018 08h41)