L'euro en baisse face au dollar après les élections en Italie

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait lundi face au dollar après les législatives de dimanche en Italie qui plongent le pays dans l'incertitude politique, et en dépit du feu vert des membres du parti social-démocrate à une nouvelle coalition gouvernementale en Allemagne.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2292 dollar, contre 1,2317 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise, à 129,71 yens contre 130,23 yens vendredi soir.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 105,52 yens contre 105,75 yens vendredi.En Italie, une percée historique des forces antisystème, eurosceptiques et d'extrême droite, majoritaires en voix et en sièges après les législatives dimanche, bouleverse la donne et plonge le pays dans l'incertitude politique.La coalition formée par Forza Italia de Silvio Berlusconi, la Ligue et le petit parti Fratelli d'Italia (Frères d'Italie), obtient quelque 37% des voix, selon des résultats partiels portant sur 2/3 des bureaux de vote.Les antisystème du Mouvement 5 Etoiles (M5S) réalisent de leur côté une percée historique, devenant le premier parti en Italie avec un score frôlant les 32%, quelques mois après la victoire du Brexit en Grande-Bretagne et de Donald Trump aux États-Unis.Pour Stephen Innes de OANDA, "le marché reste extrêmement agité", car une montée en puissance des partis populistes et d'extrême droite aux élections italiennes pourrait aboutir à la formation d'un parlement bloqué avec une alliance de droite susceptible d'obtenir le plus grand nombre de voix".En Allemagne, Angela Merkel a promis dimanche d'oeuvrer "pour le bien du pays" après le feu vert des membres du parti social-démocrate à une nouvelle coalition gouvernementale, plus de cinq mois après des législatives dont elle est ressortie très fragilisée.La coalition entre sociaux-démocrates et conservateurs détient seulement une courte majorité au Bundestag (un peu plus de 53%), après les élections générales du 24 septembre marquées par une percée historique de l'extrême droite (AfD) et une érosion des partis traditionnels.La monnaie chinoise valait 6,3337 yuans pour un dollar contre 6,3454 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 11.528,00 dollars contre 11.029,95 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2292 1,2317EUR/JPY 129,71 130,23EUR/CHF 1,1521 1,1552EUR/GBP 0,8917 0,8926USD/JPY 105,52 105,75USD/CHF 0,9373 0,9374GBP/USD 1,3785 1,3802bur/php/nas(AWP / 05.03.2018 08h24)