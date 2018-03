L'euro en baisse face au dollar avant la BCE

Tokyo (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar jeudi dans un marché prudent avant de connaître, plus tard dans la journée, l'issue d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et face aux inquiétudes sur une éventuelle guerre commerciale mondiale.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2397 dollar, contre 1,2411 dollar mercredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait également face à la devise japonaise, à 131,37 yens contre 131,64 yens la veille au soir.Le billet vert reculait lui aussi face à la monnaie nipponne, à 105,97 yens contre 106,07 yens mercredi soir.Le dollar se reprenait deux jours après la démission de Gary Cohn, conseiller économique en chef de Donald Trump, opposé à la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium ce qui a ravivé les craintes d'une guerre commerciale."Sur les taxes décidées par Trump, il y a des spéculations dans les médias sur le fait que le président signera la mesure tarifaire tard jeudi soir", a déclaré Mizuho Securities dans un commentaire.Washington a laissé entendre mercredi que le Canada et le Mexique pourraient finalement être exemptés temporairement des taxes sur l'acier et l'aluminium, sans écarter le risque d'une confrontation commerciale avec l'Union européenne qui de son côté prépare des représailles ciblées. Pékin a promis pour sa part jeudi "une réponse appropriée et nécessaire".Dans le même temps les cambistes se plaçaient en retrait vis-à-vis de l'euro avant une décision monétaire de la BCE. Malgré les débats en son sein, l'institution ne devrait pas faire d'annonces majeures jeudi, pour éviter d'attiser les tensions politiques et financières du moment.Le marché surveille la réunion de la BCE pour voir "s'il y a un quelconque changement dans la formulation de ses orientations à terme", a ajouté Mizuho Securities. Le président de la banque centrale Mario Draghi s'exprimera devant la presse à compter de 13H30 GMT.La monnaie chinoise valait 6,3288 yuans pour un dollar contre 6,3254 yuans pour un dollar mercredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.753,14 dollars contre 9.939,52 dollars mercredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de jeudi Cours de mercredi----------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2397 1,2411EUR/JPY 131,37 131,64EUR/CHF 1,1695 1,1709EUR/GBP 0,8925 0,8931USD/JPY 105,97 106,07USD/CHF 0,9434 0,9435GBP/USD 1,3889 1,3896bur-php/spi(AWP / 08.03.2018 08h52)