L'euro en baisse face au dollar malgré l'emploi américain

Paris (awp/afp) - L'euro baissait face au dollar lundi, après un rapport sur l'emploi aux États-Unis en décembre en demi-teinte mais qui ne modifie pas fondamentalement les perspectives sur la politique monétaire américaine.Vers 07H00 GMT (08H00 à Paris), l'euro valait 1,2011 dollar contre 1,2029 dollar vendredi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne se stabilisait face à la devise japonaise, à 136,01 yens pour un euro, comme vendredi.Le billet vert gagnait du terrain face à la monnaie nipponne, à 113,24 yens pour un dollar contre 113,06 yens vendredi soir.Le dollar a souffert vendredi après la parution du rapport officiel mensuel sur le marché du travail américain montrant un essoufflement des créations d'emplois en décembre (148.000 nouveaux emplois alors que les analystes s'attendaient à 188.000 embauches nettes).Mais la devise s'est vite reprise car les éléments positifs du rapport laissent à penser que la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) va continuer à se normaliser comme prévu en 2018, de façon constante et progressive, une évolution favorable au dollar.Le taux de chômage est en effet resté à 4,1%, son niveau le plus faible depuis décembre 2000. Le nombre de créations d'emploi en novembre a été révisé à la hausse. Et le salaire horaire moyen a progressé de 0,3%.De son côté, l'euro est affecté par le ralentissement du taux d'inflation en zone euro, la hausse des prix à la consommation s'étant affichée à 1,4% sur un an en décembre après 1,5% en novembre. Elle reste ainsi obstinément sous le niveau cible de 2%.Selon des analystes, la faiblesse persistante de l'inflation en zone euro pourrait pousser le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi à maintenir en place la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne (BCE).Les investisseurs suivront cette semaine la publication des minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE.Aux Etats-Unis, ils scruteront les prix à la production de décembre jeudi, avant les chiffres de l'inflation et des ventes au détail en décembre vendredi.Vers 07H00 GMT, la livre britannique restait stable face à la monnaie unique européenne, à 88,66 pence pour un euro, et baissait face au billet vert, à 1,3548 dollar pour une livre.La devise suisse restait stable face à l'euro, à 1,1724 franc suisse pour un euro. La monnaie suisse baissait face à la devise américaine, à 0,97609 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,4865 yuans pour un dollar contre 6,4885 yuans pour un dollar vendredi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 15.829,90 dollars contre 16.892,26 dollars vendredi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi-------------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2011 1,2029EUR/JPY 136,01 136,01EUR/CHF 1,1724 1,1725EUR/GBP 0,8866 0,8867USD/JPY 113,24 113,06USD/CHF 0,9760 0,9747GBP/USD 1,3548 1,3566afp/al(AWP / 08.01.2018 08h38)