L'euro en hausse face au dollar après Trump et avant la Fed

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait face au dollar mercredi après le net recul de Wall Street, un discours sans surprise du président américain Donald Trump et avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale attendue plus tard dans la journée.Vers 07H00 GMT (08H00 HEC), l'euro valait 1,2443 dollar, contre 1,2401 dollar mardi vers 22H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise, à 135,21 yens pour un euro contre 134,93 yens mardi soir.Le billet vert perdait du terrain face à la monnaie nipponne, à 108,67 yens pour un dollar contre 108,81 yens la veille au soir.Face au Congrès réuni au grand complet, le président des États-Unis Donald Trump a lancé mardi soir un appel au rassemblement à l'issue d'une première année au pouvoir marquée par les divisions et une avalanche de polémiques et de scandales.Dans un long discours maigre en détails ou en annonces, le locataire de la Maison Blanche a adopté un ton plutôt conciliant sur nombre de sujets même s'il a, fidèle à sa rhétorique, décrit l'immigration sous le prisme de la violence, de la drogue ou du terrorisme. Sur le volet économique, M. Trump a appelé de ses voeux un grand plan d'investissement de 1.500 milliards de dollars pour développer les infrastructures aux Etats-Unis."Certains craignaient que Trump adopte une position plus protectionniste que lors du Forum économique mondial de Davos pour s'adresser à son auditoire national, mais son discours sur l'état de l'Union ne comprenait pas d'attaques très fortes contre le yen japonais ou le yuan chinois", a déclaré Kengo Suzuki, responsable des changes de Mizuho Securities, à l'AFP.Marito Ueda, de FX Prime, a déclaré de son côté que "le marché a à peine réagi" au discours sur l'état de l'Union, car il n' y avait pas de surprise dans le discours?.Mais le billet vert était affecté par la baisse de Wall Street qui a terminé en net recul mardi, lestée par le secteur de la santé et une forte tension sur les taux.Le Dow Jones a affiché une baisse de 1,37%, son recul le plus fort en une séance depuis mai 2017. Selon les chiffres définitifs à la clôture, le Dow Jones a perdu au total 362,59 points à 26.076,89 points.Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,86%, ou 64,02 points, à 7.402,48 points et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,09%, ou 31,10 points, à 2.822,43 points.Cette baisse a fait passer au second les statistiques de mardi sur la confiance des consommateurs et le prix des logements qui étaient positif.Dans ce contexte, les cambistes attendaient une décision monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dont le Comité de politique monétaire (FOMC) se réunissait mardi et mercredi pour la dernière fois sous la présidence de Janet Yellen.Il est dans l'ensemble attendu que la Fed se montre plutôt confiante en cette fin janvier, renforçant ainsi les attentes d'une poursuite de la hausse de ses taux d'intérêt en 2018, ce qui pourrait donner un coup de pouce au dollar."Même s'il n'y aura pas de conférence de presse de Yellen, si la Fed revalorise ses perspectives économiques, cela pourrait avoir un impact sur le marché des changes", a estimé Kengo Suzuki.L'euro bénéficiait de son côté du soutien de la croissance la plus forte en zone euro en une décennie. La croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 2,5% en 2017 selon une première estimation de l'Office européen de statistiques Eurostat diffusée mardi.Vers 07H00 GMT, la livre britannique montait très légèrement face à la monnaie unique européenne, à 87,62 pence pour un euro, et plus nettement face au billet vert, à 1,4201 dollar pour une livre.La devise suisse baissait face à l'euro, à 1,1596 franc suisse pour un euro, mais montait face à la devise américaine, à 0,9319 franc pour un dollar.La monnaie chinoise valait 6,2945 yuans pour un dollar contre 6,3239 yuans mardi à 15H30 GMT.Le bitcoin valait 9.990,64 dollars contre 10.079,03 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi-------------------------------07H00 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2443 1,2401EUR/JPY 135,21 134,93EUR/CHF 1,1596 1,1587EUR/GBP 0,8762 0,8766USD/JPY 108,67 108,81USD/CHF 0,9319 0,9344GBP/USD 1,4201 1,4147bur/php/spi(AWP / 31.01.2018 08h52)