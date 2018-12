L'euro en hausse face au dollar après la trêve entre les USA et la Chine

Paris (awp/afp) - L'euro montait face au dollar lundi, dans un marché qui retrouve un peu d'optimisme à la faveur d'une trêve de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.Vers 07H30 GMT (08H30 HEC), l'euro valait 1,1374 contre 1,1317 dollar vendredi à 22H00 GMT."L'euro s'échange à un montant un peu plus élevé ce matin", a commenté Stephen Innes, analyste chez Oanda, après que Donald Trump et Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial, en conclusion d'un sommet du G20 conflictuel à Buenos Aires.Le vice-ministre du commerce chinois, Wang Shouwen, a souligné que Washington renonçait à porter comme prévu de 10% à 25% les droits de douanes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises - la moitié du total - à partir du 1er janvier.Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue, plus précisément pour une durée de 90 jours."Etant donné les relations tendues entre les États-Unis et la Chine et les questions épineuses qui doivent encore être résolues, l'optimisme du marché devrait être quelque peu tempéré jusqu'à ce qu'il y ait des signes de progrès", a jugé pour sa part Rodrigo Catril, analyste à la National Australia Bank.Selon lui, "une détente de trois mois est une bonne nouvelle, mais la menace d'une augmentation des tarifs douaniers devrait quand même être une préoccupation".Au lendemain de cette trêve, Donald Trump a également affirmé que la Chine allait "réduire et supprimer" les droits de douane sur les automobiles américaines qu'elle importe.De plus, les marchés devraient continuer à lutter pour que l'euro s'échange au-dessus de la barre de 1,1400 dollar avec l'actualité italienne, la politique allemande et la faiblesse des données économiques "qui sont autant de vents contraires supplémentaires", a encore estimé Stephen Innes.Vers 07H30 GMT lundi, le billet vert valait 113,49 yens, contre 113,57 yens vendredi à 22H00 GMT.La monnaie britannique s'échangeait elle à 1,2794 dollar contre 1,2749 dollar vendredi soir.L'euro baissait face au yen à 129,08 yens pour un euro contre 128,44 yens vendredi soir.Le franc suisse baissait face à l'euro, à 1,13404 franc suisse pour un euro lundi, contre 1,13087 vendredi, et évoluait plutôt stable par rapport au billet vert, à 0,9971 franc suisse pour un dollar contre 0,9979 vendredi.La monnaie chinoise progressait à 6,8892 yuans pour un dollar, contre 6,9605 vers 15H30 GMT vendredi.L'once d'or valait 1230,65 dollars, contre 1222,50 dollars vendredi à 22H00 GMT.Enfin, le bitcoin s'échangeait pour 3950,06 dollars, contre 3930,38 dollars vendredi, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi----------------------------------07H30 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,1374 1,1317EUR/JPY 129,08 128,44EUR/CHF 1,1340 1,1309EUR/GBP 0,8890 0,8874USD/JPY 113,49 113,57USD/CHF 0,9971 0,9979GBP/USD 1,2794 1,2749afp/buc(AWP / 03.12.2018 09h24)