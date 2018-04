L'euro en hausse face au dollar dans un marché attentiste avant la BCE

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait mardi face au dollar dans un marché prudent après l'indice PMI de la zone euro et avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de jeudi.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2217 dollar, contre 1,2209 dollar lundi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne montait face à la devise japonaise à 132,93 yens, contre 132,71 yens la veille au soir.Le billet vert progressait face à la monnaie nipponne à 108,81 yens, contre 108,71 yens lundi.L'euro bénéficiait de la croissance du secteur privé en zone euro, inchangée en avril selon l'indice PMI, alors que les analystes tablaient sur un léger ralentissement.L'indice mensuel s'est affiché à 55,2 points, au même niveau qu'en mars. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle se replie s'il est inférieur à ce seuil.Mais "aussi solides que soient ces chiffres, cela ne changera probablement les préoccupations de la BCE quant à la persistance de la croissance des salaires et de l'inflation avant la réunion de cette semaine et il est donc difficile de donner des indications claires sur la fin éventuelle de l'assouplissement quantitatif en septembre ", a déclaré David de Garis, responsables de l'économie et des marchés à la National Australia Bank dans une note aux clients.Mais selon des analystes, l'euro reste vulnérable notamment du fait des récentes mauvaises données économiques.Celles-ci ont accentué la prudence des investisseurs alors que la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi.Le dollar avait atteint lundi son plus haut niveau en séance face à l'euro depuis début mars et face à un panier de six devises étrangères, le "dollar index" atteignait quant à lui un plus haut depuis le 18 janvier.La monnaie américaine avait été dynamisée par une forte hausse des taux de rendement sur la dette américaine à 10 ans, au plus haut depuis quatre ans, selon les analystes.Vers 06H00 GMT, l'or valait 1.326,96 dollars, contre 1.324,87 dollars lundi à 21H00 GMT.Le bitcoin valait 9.271,33 dollars, contre 8.932,24 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.La monnaie chinoise valait 6,3124 yuans pour un dollar, contre 6,3170 yuans pour un dollar lundi à 15H30 GMT.Cours de mardi Cours de lundi---------------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2217 1,2209EUR/JPY 132,93 132,71EUR/CHF 1,1944 1,1943EUR/GBP 0,8761 0,8758USD/JPY 108,81 108,71USD/CHF 0,9777 0,9782GBP/USD 1,3944 1,3940bur-php/nas(AWP / 24.04.2018 08h22)