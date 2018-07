L'euro en hausse face au dollar en attendant les banques centrales

Londres (awp/afp) - L'euro montait lundi face au dollar, alors que les investisseurs étaient dans l'attente des réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre, attendues plus tard dans la semaine.Vers 14H00 GMT (16H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1709 dollar, contre 1,1657 dollar vendredi vers 21H00 GMT.La devise européenne progressait aussi face à la monnaie nipponne à 129,93 yens contre 129,45 yens vendredi soir.Le dollar était en légère baisse face au yen à 110,97 yens contre 111,05 yens vendredi soir."Le dollar semble quelque peu fatigué et nous pensons qu'il pourrait connaitre une correction (...) après une hausse de trois mois", a expliqué Fawad Razaqzada, analyste pour Forex.com.Le dollar poursuivait ainsi lundi sa baisse face à l'euro, entamé vendredi après la publication de la croissance américaine qui a fait un bond au deuxième trimestre, atteignant 4,1%, soit la cadence la plus forte depuis le dernier trimestre 2014. Néanmoins, les analystes s'attendaient à un niveau de croissance élevé, tablant même sur 4,2% selon le consensus Bloomberg.Alors que le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a jugé dimanche que les Etats-Unis pourraient connaitre une croissance annuelle autour de 3% pour les années à venir, les analystes de Commerzbank ont jugé que "les attentes insensées du secrétaire au Trésor vont amener à des politiques budgétaires insoutenables et donc peser sur le dollar" à moyen terme.Lundi, les investisseurs concentraient leur attention sur les réunions à venir des principales banques centrales, en particulier celle du Japon mardi et celle des Etats-Unis mercredi."Ce sera la première réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis que Donald Trump a critiqué la Banque centrale pour augmenter ses taux d'intérêt trop rapidement", a souligné Neil Wilson, analyste pour Markets.com."Nous surveillerons tout signal ou interprétation indiquant que cela a eu une influence sur la politique monétaire", a-t-il poursuivi alors que le marché s'attend à ce que la Fed procède à deux nouvelles hausses avant la fin de l'année, après celles de mars et de juin.Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.Du côté de la livre britannique, le rendez-vous aura lieu jeudi avec la dernière décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE). Les analystes tablent très majoritairement sur une hausse du taux d'intérêt, malgré les incertitudes croissantes autour du Brexit.En plus des réunions des banques centrales, les cambistes surveilleront vendredi le rapport mensuel sur l'emploi américain.Vers 14H00 GMT, l'once d'or valait 1.224,52 dollars, contre 1.223,26 dollars vendredi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise valait 6,8201 yuans pour un dollar, contre 6,8134 yuans pour un dollar vendredi vers 15H30. Vers 02H40 GMT, elle est tombée à 6,8428 yuans pour un dollar, son plus bas niveau depuis fin juin 2017.Le bitcoin s'échangeait à 8.117,91 dollars, contre 8.225,12 dollars vendredi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de lundi Cours de vendredi-----------------------------------14H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1709 1,1657EUR/JPY 129,93 129,45EUR/CHF 1,1593 1,1591EUR/GBP 0,8914 0,8891USD/JPY 110,97 111,05USD/CHF 0,9901 0,9945GBP/USD 1,3137 1,3105bur-ktr/js/bh(AWP / 30.07.2018 16h12)