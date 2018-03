L'euro en hausse face au dollar, la démission d'un conseiller de Trump inquiète

Londres (awp/afp) - L'euro montait encore mercredi face au dollar alors que le billet vert souffrait de la démission du conseiller économique du président américain Donald Trump.Vers 10H30 GMT (11H30 HEC), l'euro valait 1,2426 dollar, contre 1,2404 dollar mardi vers 22H00 GMT et 1,2336 dollar lundi soir.La monnaie unique européenne baissait en revanche face à la devise japonaise à 131,31 yens contre 131,64 yens la veille au soir.Le billet vert reculait également mais plus fortement face à la monnaie nipponne, à 105,68 yens contre 106,13 yens mardi.Gary Cohn, principal conseiller économique de Donald Trump, a annoncé mardi sa démission après la décision très controversée du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium."Cela renforce l'idée qu'il y a une division entre Donald Trump et son administration sur sa politique protectionniste, et cela ajoute au niveau d'incertitude", a commenté Konstantinos Anthis, analyste chez ADS Securities."Gary Cohn était au courant des dossiers en cours, peut-être qu'il a quitté le navire avant la prochaine vague", a ajouté Derek Halpenny, analyste chez MUFG.Par ailleurs, les cambistes attendaient jeudi la réunion de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire de la zone euro.Malgré les débats en son sein, la BCE devrait retarder jeudi l'heure d'amorcer la fin de son vaste soutien à l'économie, pour éviter d'attiser les tensions politiques et financières du moment."La réunion de jeudi devrait donner le ton pour l'euro pour les prochaines semaines, car les cambistes ont hâte de voir si Mario Draghi (le président de la banque centrale, ndlr) va changer un peu son discours sur les perspectives de sa politique", a noté M. Anthis.La monnaie chinoise valait 6,3118 yuans pour un dollar vers 10H30 GMT contre 6,3145 yuans pour un dollar mardi à 15H30 GMT.L'or s'échangeait pour 1.332,75 dollars l'once, contre 1.331,40 dollars au fixing de mardi soir.Le bitcoin valait 10.544,07 dollars contre 10.790,35 dollars mardi vers 22H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de mercredi Cours de mardi----------------------------------10H30 GMT 22H00 GMTEUR/USD 1,2426 1,2404EUR/JPY 131,31 131,64EUR/CHF 1,1655 1,1668EUR/GBP 0,8958 0,8932USD/JPY 105,68 106,13USD/CHF 0,9379 0,9407GBP/USD 1,3875 1,3888bur-js/pn/spi(AWP / 07.03.2018 11h51)