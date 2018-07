L'euro en hausse face au dollar, le yen handicapé par la BoJ

Londres (awp/afp) - L'euro progressait mardi face au dollar, dans l'attente de l'annonce de la dernière décision de la Fed prévue mercredi, alors que le yen perdait du terrain après l'abaissement des prévisions d'inflation de la Banque du Japon, qui maintient son cap.Vers 09H00 GMT (11H00 HEC), la monnaie unique européenne s'échangeait 1,1725 dollar, contre 1,1706 dollar lundi vers 21H00 GMT.La devise européenne progressait aussi face à la monnaie nipponne à 130,78 yens, contre 129,99 yens lundi soir.Le dollar était en hausse lui aussi face au yen à 111,53 yens, contre 111,04 yens lundi soir.L'annonce par la Banque du Japon (BoJ) d'ajustements de sa politique monétaire très souple pour la première fois depuis presque deux ans et la révision à la baisse de ses prévisions d'inflation ont fait baisser la monnaie japonaise face aux principales devises."Le communiqué lui-même n'a inclus que des ajustements très mineurs avec une vague référence à la possibilité de faire évoluer à la hausse ou à la baisse les rendements des taux obligataires à dix ans, ainsi que l'introduction de prévisions" concernant l'évolution de ses taux d'intérêt, ont jugé les analystes de Deutsche Bank, alors que des rumeurs avaient laissé entrevoir la possibilité d'inflexions plus importantes.Parallèlement à ces ajustements, la BoJ a abaissé ses prévisions d'évolution des prix, nouvel aveu d'échec dans sa quête d'une inflation de 2% alors que les prix à la consommation (hors ceux des denrées périssables) ont augmenté de seulement 0,8% en juin sur un an.Les données économiques "ont rappelé à la banque qu'elle n'a pas besoin de se précipiter concernant sa décision de politique monétaire parce que l'économie a toujours besoin d'aide", a souligné Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.L'euro, de son côté, restait en hausse face au dollar.Pour Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities, la montée de la monnaie unique s'explique avant tout par la "faiblesse du dollar".Celle-ci "est principalement due à la baisse des rendements des bons du Trésor qui ont décliné pendant la nuit", a-t-il expliqué.Les rendements des obligations sont généralement un indice de la confiance de taux d'intérêt plus ou moins élevés à l'avenir, et une hausse des taux rend la devise plus rémunératrice et donc plus attractive pour les cambistes.De plus, selon une première estimation d'Eurostat, l'inflation dans la zone euro a accéléré en juillet à 2,1%, contre 2% attendus par les analystes.Alors qu'aucun relèvement n'est attendu, après celui effectué le mois dernier, les investisseurs observeront les potentielles conséquences des critiques de Donald Trump sur la Fed.La semaine dernière, le président américain a rompu avec des décennies de tradition du respect de l'indépendance de la banque centrale en critiquant ouvertement la politique monétaire, jugeant son resserrement trop rapide.Jeudi, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler sa dernière décision de politique monétaire.Vers 09H00 GMT, l'once d'or valait 1.219,13 dollars, contre 1.221,42 dollars lundi à 21H00 GMT.La monnaie chinoise s'échangeait à 6,8286 yuans pour un dollar contre 6,8155 yuans pour un dollar lundi soir.Le bitcoin s'échangeait à 8.014,98 dollars, contre 8.146,15 dollars lundi soir, selon des chiffres compilés par Bloomberg.Cours de mardi Cours de lundi-----------------------------------09H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,1725 1,1706EUR/JPY 130,78 129,99EUR/CHF 1,1583 1,1569EUR/GBP 0,8917 0,8914USD/JPY 111,53 111,04USD/CHF 0,9879 0,9882GBP/USD 1,3148 1,3133bur-ktr/js/esp(AWP / 31.07.2018 11h21)