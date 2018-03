L'euro en hausse face au dollar malgré les indicateurs américains

Tokyo (awp/afp) - L'euro montait vendredi face au dollar en dépit de bons indicateurs américains et de l'apaisement des tensions géopolitiques, dans un marché plat pour le long week end pascal.Vers 06H00 GMT (08H00 heure de Paris), l'euro valait 1,2307 dollar, contre 1,2300 dollar jeudi vers 21H00 GMT.La monnaie unique européenne baissait face à la devise japonaise à 130,68 yens, contre 130,91 yens la veille à 21H00 GMT.Le billet vert baissait lui aussi face à la monnaie nipponne à 106,18 yens, contre 106,43 yens pour un dollar la veille au soir.Le marché intégrait les chiffres de l'inflation américaine sur un an en février, au plus haut depuis onze mois avec 1,8%, et un nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage au plus bas depuis 45 ans.Quant aux promesses de ventes de logements, elles ont rebondi plus que prévu en février, avec une progression de 3,1% contre 2,5% attendu.Le dollar avait profité au cours des derniers jours de la révision à la hausse de la croissance aux États-Unis pour le quatrième trimestre 2017.Autres éléments qui ont joué en faveur du dollar ces derniers jours: la visite surprise du leader nord-coréen en Chine et la réaction de Trump annonçant qu'il y avait à présent "une bonne chance" de voir le dirigeant nord-coréen abandonner ses armes nucléaires.Tout cela survient quelques jours après que les négociations entre les États-Unis et la Chine ont éloigné les perspectives de guerre commerciale et alors que Séoul a accepté de réduire de 30% ses exportations d'acier vers les États-Unis et d'ouvrir davantage son marché automobile aux constructeurs américains.L'euro profitait de son côté des attentes des investisseurs concernant une hausse des taux à venir de la Banque centrale européenne (BCE)."La hausse des taux de la BCE n'est pas attendue à court terme, mais elle est susceptible d'envoyer un message de normalisation en juin ", a déclaré Masakazu Satou, analyste chez Gaitame Online. "A long terme, l'euro devrait gagner du terrain", a-t-il déclaré à l'AFP.La monnaie chinoise valait 6,2676 yuans pour un dollar, contre 6,2898 yuans pour un dollar jeudi vers 15H30 GMT.Le bitcoin valait 7.084,18 dollars, contre 7.098,13 dollars jeudi à 21H00 GMT, selon des chiffres compilés par le fournisseur de données financières Bloomberg.Cours de vendredi Cours de jeudi---------------------------------06H00 GMT 21H00 GMTEUR/USD 1,2307 1,2300EUR/JPY 130,68 130,91EUR/CHF 1,1750 1,1764EUR/GBP 0,8775 0,8774USD/JPY 106,18 106,43USD/CHF 0,9547 0,9565GBP/USD 1,4026 1,4018bur-php/nas(AWP / 30.03.2018 08h21)